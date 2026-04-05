Estos fueron los Toyota más vendidos en marzo en Argentina

Dentro de estos números, la pick up Toyota Hilux volvió a ser el modelo más buscado por los usuarios argentinos, ocupando el segundo lugar en el ranking general de vehículos.

Rendimiento de la Toyota Hilux

toyota hilux La Toyota Hilux sigue siendo un éxito de ventas.

La camioneta fabricada en la planta de Zárate mantuvo su vigencia con 2.194 unidades comercializadas. Dicho valor posicionó al modelo como el referente indiscutido dentro de su segmento. El éxito de estas ventas locales refleja la preferencia constante por la robustez y la confiabilidad que ofrece el vehículo utilitario para el trabajo y el uso diario en las distintas regiones del territorio nacional.

La gran demanda de este vehículo de producción nacional ayuda a sostener los números positivos de la terminal. Las cifras de marzo demuestran que la camioneta pelea palmo a palmo el primer puesto de los patentamientos totales.

Presencia del Toyota Yaris

yaris cris El Yaris Cross podría convertirse en un éxito para la marca japonesa.

Otro modelo que destacó en las estadísticas fue el Toyota Yaris. El vehículo compacto registró 1.071 patentamientos, ubicándose en el puesto trece del listado general. A su vez, la marca sumó volumen con el Corolla Cross y el flamante Yaris Cross, que acumuló 1.165 unidades.

Las autoridades del sector automotor mencionaron que el 2026 transcurre con una paridad respecto al año previo. Aunque el crecimiento aparece de forma lenta, las expectativas para los meses siguientes permanecen positivas.