Es alucinante cómo sería la renovada versión del Fiat 125: el modelo 2025 del histórico auto

Los paragolpes han dejado de ser de metal para pasar a ser de un material más ligero, aunque conservan detalles para no perder el estilo retro del auto. Las nuevas llantas de aleación de diseño multirradial le dan un aspecto más deportivo y actual.

fiat 125, inteligencia artificial El nuevo Fiat 125 no perderá su estilo retro

Se opta por una motorización híbrida suave (mild-hybrid) o eléctrica, en línea con las tendencias de sostenibilidad actuales. Un motor de gasolina de 1.5 litros turbo, asistido por un motor eléctrico de 48V, ofrece un equilibrio entre rendimiento y eficiencia del auto.

El interior del nuevo Fiat 125

El interior se renueva por completo. El tablero simple del modelo original da paso a una pantalla táctil de info entretenimiento que controla la mayoría de las funciones del vehículo, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, con asientos tapizados en materiales sostenibles.

Como si fuera poco, Gemini aclara que este auto estaría equipado con sistemas de seguridad activa y pasiva de última generación, incluyendo asistencia de frenado de emergencia, control de crucero adaptativo y múltiples airbags.

inteligencia artificial, auto El nuevo Fiat 125 traería incluida una pantalla de entretenimiento

El Fiat 125 modelo 2025 es un auto clásico reinventado que fusiona la icónica silueta de los años 70 con la eficiencia, tecnología y seguridad de la era moderna.