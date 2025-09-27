El Renault Gordini completamente renovado: la versión 2025 del histórico y famoso auto

La versión 2025 del Renault Gordini, según la inteligencia artificial

En su diseño exterior, este auto conserva las líneas compactas y la forma distintiva del Gordini original, pero con una postura más ancha y baja que le confiere un aspecto más deportivo y agresivo.

La parrilla hexagonal es una reinterpretación de la original, pero con un patrón de panal de abeja moderno y un logo de Renault iluminado. Las luces diurnas LED (DRL) tienen una forma distintiva que evoca la mirada del Gordini clásico.

renault, auto Así sería la versión 2025 del Renault Gordini, según la inteligencia artificial.

Lateralmente, se mantiene la famosa franja blanca "Gordini" que recorre el capó y el techo, pero ahora con un diseño más aerodinámico. Las llantas de aleación de 20 pulgadas, en el mismo color azul que la carrocería, tienen un diseño aerodinámico y futurista.

La carrocería del auto está fabricada con una mezcla de aluminio y fibra de carbono para reducir el peso y mejorar el rendimiento. La pintura azul "Gordini" tiene un acabado metálico profundo.

Las luces traseras LED están unidas por una tira de luz horizontal, creando un diseño unificado y moderno. El Gordini 2025 es un modelo 100% eléctrico.

auto, renault El interior del nuevo Renault Gordini.

El auto una batería de estado sólido de última generación que proporciona una autonomía de más de 600 km con una sola carga. Además, el sistema de carga rápida permite recuperar el 80% de la autonomía en solo 20 minutos.

El Interior de este lujoso auto

Los asientos deportivos del auto están tapizados en una combinación de cuero reciclado y Alcántara. El interior utiliza acabados de aluminio cepillado y fibra de carbono. Por otro lado, la tecnología a bordo se resume en los siguientes puntos: