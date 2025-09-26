Inicio Motores Sedán
El nuevo sedán japones que se prepara para destronar al Toyota Corolla

Este sedán viene produciéndose hace 40 años, aunque la marca que lo hace asegura que esta vez puede marcar la revolución. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
El Toyota Corolla se encuentra amenazado por la aparición de un nuevo sedán.

La actualización de un nuevo sedán puede lograr lo que viene intentando hace 40 años: superar y dejar atrás de una vez por todas al Toyota Corolla. En concreto, el modelo de auto en cuestión es el Nissan Sentra.

En este contexto, Nissan acaba de presentar la última evolución del sedán mediano en el mercado de Estados Unidos, donde este modelo llegará a fin de año.

Este sedán de Nissan promete marcar una revolución en la industria.

Nissan presenta un nuevo sedán para destronar al Toyota Corolla

El Nissan Sentra está hace más de 40 años en producción y lleva más de 6,5 millones de unidades comercializadas. En esta ocasión, se presentará con cuatro niveles de equipamiento, aunque con el mismo motor. Por el momento, los precios de cada uno de los modelos no han sido revelados.

A la hora de los cambios, hay una notable evolución tanto en el exterior como el interior. Por fuera, el diseño destaca por su parrilla, que es acorde a los tiempos que corren.

Otro aspecto que se modificó son las proporciones del auto son las proporciones. El nuevo Nissan mide 4.656 mm de largo y 1.825 mm de ancho, lo que lo hace apenas más grande que el actual.

En el interior, la novedad del auto es la doble pantalla de 12,3’’ para el tablero 100 % digital y todo el sistema de infoentretenimiento. En cuanto a la seguridad, el sedán viene con diez airbags de serie y todo el paquete de ADAS, con dispositivos como el ProPilot Assist.

El interior de este auto destaca por sus lujos.

La gacetilla de equipamiento anuncia techo corredizo, equipo de audio Bose, iluminación ambiental personalizable de 64 colores, butacas calefaccionadas, volante calefaccionado y equipo sin llave.

Según Nissan, este nuevo sedán es más silencioso y cómodo que el modelo anterior. ¿Podrá asentarse y superar de una vez por todas al Toyota Corolla?

El sedán más vendido de Toyota

El Toyota Corolla es el sedán más vendido y también el auto más vendido de la historia, con más de 50 millones de unidades comercializadas a nivel mundial. Este modelo se destaca por su confiabilidad, eficiencia y durabilidad.

Lejos de dejar de producirlo, lo cierto es que Toyota ha logrado ganar una sólida reputación con este sedán, y es por eso que muchas marcas de autos no pueden superarlos.

