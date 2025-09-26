En una carta a los empleados, Bill Ford y Jim Farley explicaron que este cambio es más que un nuevo edificio. Lo describen como un "catalizador para la innovación y un símbolo físico de nuestra transformación Ford+".

Este complejo formará parte de un campus más grande que llevará el nombre del actual centro, el "Henry Ford II World Center". Cuando todo esté terminado, cerca de 14.000 empleados trabajarán a una corta distancia a pie, unificando gran parte de la fuerza laboral de la compañía en Michigan.

Las instalaciones de la nueva sede están pensadas para el futuro del trabajo. Incluirá seis estudios de diseño, una sala de exposición para la revisión de productos, un enorme salón de comidas, salas de bienestar y más de 300 salas de reuniones equipadas con tecnología.

ford glass house La sede de Ford estuvo en el mismo lugar durante 70 años.

Un lugar con mucha historia

La nueva sede mundial de Ford se levanta en un sitio con un pasado notable. Allí funcionaba el antiguo Centro de Desarrollo de Productos de Ford, inaugurado en 1953.

La inauguración de ese centro original fue un evento de gran magnitud en Estados Unidos. El entonces presidente Dwight Eisenhower participó en la dedicación en vivo a través de la primera transmisión de televisión de circuito cerrado de la historia.

Algunos de los automóviles más icónicos de Estados Unidos nacieron en ese campus de Dearborn, Michigan. Modelos como el Mustang, el Thunderbird, el Continental, las camionetas F-Series, la Ranger y el Ford GT salieron de las mentes creativas que trabajaron allí.