El Fiat Topolino es furor: el precio del auto eléctrico para manejar desde los 15 años y sin carnet por Ciudad

La movilidad urbana sigue sumando alternativas y una de las más llamativas llega de la mano de Fiat. Se trata del Topolino, un pequeño cuadriciclo eléctrico diseñado para desplazamientos urbanos que, en algunos mercados europeos, puede conducirse con licencia de moto, una habilitación disponible desde los 15 años. Es decir, sin el tradicional carnet que se le exige a mayores de edad.
El modelo se comercializa en España desde 2023 y comparte gran parte de su desarrollo con el Citroën Ami. Ambos pertenecen al grupo Stellantis y fueron concebidos para ofrecer una solución práctica, económica y sustentable para los trayectos cotidianos dentro de las ciudades.
Con apenas 2,53 metros de largo, 1,40 metros de ancho y 1,53 metros de alto, el Topolino fue pensado para desenvolverse con facilidad en calles congestionadas y facilitar el estacionamiento. Fiat, además, apostó por una estética retro inspirada en clásicos italianos, con faros redondos, molduras plateadas y una combinación de colores pastel con techo negro.
Fiat Topolino: un auto eléctrico compacto pensado para el tránsito urbano
Uno de los detalles más particulares del auto está en sus puertas. Mientras la del acompañante tiene apertura convencional, la del conductor utiliza el sistema conocido como “puerta suicida”, con las bisagras ubicadas en la parte trasera.
El interior mantiene una propuesta minimalista. El habitáculo ofrece espacio para dos ocupantes, un tablero sencillo detrás del volante y un compartimiento delantero de 63 litros para transportar objetos pequeños.
En el apartado mecánico, incorpora un motor eléctrico de 6 kW, equivalente a 8 caballos de fuerza, alimentado por una batería de 7 kWh. Gracias a esa configuración, alcanza una autonomía de hasta 75 kilómetros y puede recargarse completamente en unas cuatro horas utilizando una toma doméstica.
En 2026, el Fiat Topolino tiene un precio inicial de 9.890 euros en España para la versión Verde Vita, mientras que la variante Corallo cuesta 9.990 euros.
Su principal rival es el Citroën Ami, que ofrece prestaciones similares, aunque con una propuesta estética diferente y un valor más accesible: parte desde 8.490 euros, más de 1.000 euros menos que el modelo de Fiat.
Mientras tanto, miles de automovilistas argentinos siguen de cerca la evolución de estos vehículos y esperan que tanto el Topolino como el Ami puedan desembarcar en el mercado local en un futuro no muy lejano.