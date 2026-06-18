El Fiat Topolino es furor: el precio del auto eléctrico para manejar desde los 15 años y sin carnet por Ciudad

Fiat Topolino: un auto eléctrico compacto pensado para el tránsito urbano

Uno de los detalles más particulares del auto está en sus puertas. Mientras la del acompañante tiene apertura convencional, la del conductor utiliza el sistema conocido como “puerta suicida”, con las bisagras ubicadas en la parte trasera.

Topolino fiat El Fiat Topolino causa sensación en el Viejo Continente. Foto: archivo

El interior mantiene una propuesta minimalista. El habitáculo ofrece espacio para dos ocupantes, un tablero sencillo detrás del volante y un compartimiento delantero de 63 litros para transportar objetos pequeños.

En el apartado mecánico, incorpora un motor eléctrico de 6 kW, equivalente a 8 caballos de fuerza, alimentado por una batería de 7 kWh. Gracias a esa configuración, alcanza una autonomía de hasta 75 kilómetros y puede recargarse completamente en unas cuatro horas utilizando una toma doméstica.

En 2026, el Fiat Topolino tiene un precio inicial de 9.890 euros en España para la versión Verde Vita, mientras que la variante Corallo cuesta 9.990 euros.

topolino 3 El interior del Fiat Topolino. Foto: Stellantis

Su principal rival es el Citroën Ami, que ofrece prestaciones similares, aunque con una propuesta estética diferente y un valor más accesible: parte desde 8.490 euros, más de 1.000 euros menos que el modelo de Fiat.

Mientras tanto, miles de automovilistas argentinos siguen de cerca la evolución de estos vehículos y esperan que tanto el Topolino como el Ami puedan desembarcar en el mercado local en un futuro no muy lejano.