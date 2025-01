Descubre si sacarán tu auto de circulación por presentar fallas de fábrica: ¡son 39 mil retiros!

Como no se trató de un error de los usuarios, los fabricantes - a regañadientes - tendrás que corregir sus errores gratuitamente, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros.

Si no has recibido el mail correspondiente o no se han comunicado aún, puedes verificar si tu vehículo se encuentra nominado entre los 39 mil retiros consultando en la base de datos de automóviles de NHTSA, utilizando el número de identificación del vehículo (VIN).

Los problemas "menos graves" de los modelos de Ford, Ram y Kia

VinFast VF8: Problema con el airbag central. VinFast Auto emitió una orden de retiro para 4,888 SUV eléctricos VF8 2023-2025 debido a un posible despliegue incorrecto del airbag central durante una colisión lateral.

Ram 1500: Faros defectuosos. Stellantis retiró 53 camionetas Ram 1500 2025 debido a un software defectuoso en el módulo de los faros, lo que podría causar que los faros dejen de funcionar y reducir la visibilidad.

Ram 1500.jpg Por un problema del software los faros del Kia pueden dejar de funcionar.

Polestar 2: Otro Problema de airbag. Polestar Automotive USA emitió una orden de retiro para siete vehículos eléctricos Polestar 2 2024 por un problema similar al de Volvo: las abrazaderas del módulo del airbag podrían estar mal crimpadas.

Volvo C40: Fallo en el airbag. Volvo detectó un defecto en dos de sus modelos C40 eléctricos 2023 y 2024. Las abrazaderas del módulo del airbag del lado del conductor podrían estar mal crimpadas, lo que podría causar un despliegue incorrecto del airbag en caso de accidente.

Los problemas "más graves" de los modelos de Ford, Ram y Kia

DiamondBack Truck Bed Covers: Riesgo de desprendimiento. DiamondBack Automotive Accessories emitió una orden de retiro para 1,472 cubiertas de cama Switchback debido a que las abrazaderas podrían aflojarse con el tiempo y causar que la cubierta se desprenda durante la conducción.

Ford F-150 Lightning: Problema en la suspensión. Ford ha retirado 11,922 camionetas F-150 Lightning BEV 2023 y 2024 debido a un posible problema con la tuerca de la rótula del brazo de control superior delantero, lo que podría provocar una pérdida de control del vehículo.

Ford-F-150-Lightning-8.jpg Si no revisan el Ford F-150 Lightning podrías sufrir una pérdida de control del vehículo.

Mercedes-Benz E-Class: Riesgo de pérdida de control. Mercedes-Benz retiró 17 sedanes y station wagons E-Class 2025 debido a un posible defecto en la soldadura del soporte del brazo de control trasero, lo que podría provocar una pérdida de control del vehículo.

Jaguar I-PACE:Riesgo de incendio en la batería. Jaguar Land Rover emitió una orden de retiro para 34 SUV eléctricos I-PACE 2019 debido a un problema con la batería que podría provocar sobrecalentamiento e incluso incendio.

Lamborghini Revuelto: Riesgo de incendio. Dos Lamborghini Revuelto 2024 fueron retirados del mercado debido a un posible problema en la conexión de la línea de aceite. Los tornillos de la brida podrían no estar apretados correctamente, lo que podría provocar una fuga de aceite y aumentar el riesgo de incendio.

Kia EV9: Un Problema de fijación. Kia lanzó una orden de retiro para más de 22,000 SUV eléctricos EV9 modelo 2024 y 2025. El problema radica en que los pernos de montaje de los asientos de la segunda y tercera fila podrían faltar, lo que podría provocar lesiones graves en caso de colisión.

kia-ev9-rendering.jpg El problema de fijación que presente el Kia EV9 podría provocar lesiones graves en caso de colisión.

Si deseas conocer una nueva presentación de Kia Motors puede hacer click a continuación: la nueva y polémica creación de Kia.