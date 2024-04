Una Toyota Tacoma SR modelo 2024 se puede conseguir por alrededor de 39 mil dólares, pero durante los primeros cinco años que su dueño la tenga deberá desembolsar miles de dólares más por diversos factores.

Cuánto cuesta mantener una Toyota Tacoma

tacoma-2024.jpg La Tacoma es la pickup más vendida de Toyota en Estados Unidos.

El primer "costo" que tiene una de estas pickup no es tal, ya que no hay que pagarlo, sino que es el valor que pierde el truck por su uso. La depreciación de una de Tacoma no es mucha, pero se siente a lo largo de los años.

Si se intenta vender una de estas Toyotas tras cinco años el dueño perderá cerca de 13 mil dólares.

El segundo gasto más importante, como no podría ser de otra manera, es en gasolina. Las Tacoma consumen muchos galones al año, por lo que habrá que destinar entre 2.400 y 2.700 dólares por año durante los primeros cinco años de posesión, lo que suma 12.700 dólares.

Los costos de financiamiento alcanzarán cerca de 7.500 dólares, los de mantenimiento más de 5 mil y los de seguro poco más de 4 mil, por lo que se destinará en estos puntos alrededor de 16 mil dólares.

Para terminar, el Tío Sam se llevará cerca de 2.500 dólares en impuestos. Las reparaciones serán en lo que menos gastará el dueño de una Tacoma, ya que en cinco años se destinarán en total cerca de 800 dólares.

Embed Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Seguro $765 $792 $819 $848 $878 $4,102 Mantenimiento $49 $532 $468 $1,923 $2,208 $5,180 Reparaciones $0 $0 $117 $278 $407 $802 Impuestos y Tasas $1,990 $111 $111 $111 $111 $2,434 Financiamiento $2,621 $2,123 $1,582 $996 $363 $7,685 Depreciación $4,431 $2,092 $1,979 $2,322 $2,200 $13,024 Combustible $2,399 $2,471 $2,545 $2,621 $2,700 $12,736 Costo total $12,255 $8,121 $7,621 $9,099 $8,867 $45,963

El costo total de mantener una Toyota Tacoma

toyota-tacoma-2024.jpg Tener una Tacoma casi no genera gastos en reparaciones.

Todos estos gastos sumados llevan a la conclusión que el verdadero costo de tener una Tacoma SR durante cinco años ronda los 45 mil dólares. Claro que hay formas de reducir estos gastos, pero quien quiera tener una de estas tan queridas pickups deberá estar listo para hacer un fuerte desembolso.