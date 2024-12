Cuál es el kilometraje ideal para comprar un auto usado

Está muy claro que adquirir un usado puede ser una gran alternativa para los que buscan un vehículo más económico, pero ineludiblemente la cantidad de kilómetros de un auto será siempre uno de los factores clave a tener en cuenta.

Sin embargo, a la hora de comprar un auto usado, es primordial tener en cuenta no solo el kilometraje, sino también el mantenimiento que recibió el vehículo y la opinión de un mecánico de confianza. No existe el número exacto de kilómetros que determine si un auto es una buena compra o no, pero sí existen algunos puntos que ayudarán a tomar una decisión correcta.