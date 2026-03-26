Concesionarias de China no dejan de perder dinero: los autos son demasiado baratos

Los ingresos secundarios tampoco brindaron el alivio esperado para los comerciantes. La financiación y los seguros de los autos sufrieron una reducción en sus márgenes, que pasaron del 38% al 24%. Este descenso ocurrió después de que los reguladores exigieran a las entidades bancarias un control más estricto sobre los préstamos vehiculares para evitar riesgos financieros sistémicos en la economía nacional.

Obstáculos para el crecimiento de los puntos de venta

Las quejas de las concesionarias apuntan también hacia los fabricantes, quienes imponen objetivos de ventas excesivamente elevados. Al no poder cumplir con estas metas en un mercado que se contrae, los vendedores pierden el acceso a los bonos anuales, una fuente de ingresos vital para equilibrar las cuentas. Solo el 44% de los establecimientos logró alcanzar las cifras exigidas por las marcas durante el último año.

toyota china Las concesionarias están vendiendo repuestos para frenar la crisis.

La situación empeoró a comienzos de 2026 debido a la implementación de nuevos impuestos. El gobierno comenzó a aplicar una tasa del 5% a las ventas de vehículos electrificados, lo cual enfrió la demanda de manera inmediata. Durante los dos primeros meses del año corriente, las entregas totales de autos de pasajeros cayeron un 19% interanual, mientras que el interés por los modelos eléctricos e híbridos sufrió un desplome del 26%.

El único segmento que mostró señales de fortaleza fue el de los repuestos y los servicios de posventa. Este apartado generó márgenes superiores al 80%, convirtiéndose en el refugio económico para las concesionarias que intentan sobrevivir al escenario actual. Sin embargo, el aporte de los talleres no alcanza para compensar el desajuste provocado por la venta de unidades nuevas a valores que no cubren los gastos mínimos de operación.