China trae una nueva marca a Argentina: qué modelos tiene Arcfox

El mercado automotor nacional recibió una propuesta diferente con el arribo de China a través de una nueva firma. Se trata de Arcfox, una división perteneciente al Grupo Baic que se enfoca de manera exclusiva en vehículos eléctricos de alta gama. El representante local para este lanzamiento es el Grupo Belcastro, que ya gestiona la red de concesionarios de Baic en todo el territorio.
La estrategia de la marca consiste en ofrecer productos de movilidad sustentable que cubren diversos segmentos. El catálogo inicial incluye opciones que van desde crossovers pequeños hasta sedanes medianos. De esta manera, Argentina se suma a la lista de países que cuentan con estas unidades importadas directamente desde el continente asiático para competir en el rubro de los autos a batería.
Variedad de modelos en Argentina
El ingreso de la gama comenzó con el Alpha T1, un crossover para el segmento chico que cuenta con una batería de 68 kWh. Esta unidad entrega 234 cv de potencia y tracción delantera. Por otro lado, la marca sumó la Kaola S, una minivan compacta pensada para la familia que rinde 161 cv. Ambos ejemplares ya circulan en la red comercial compartida con Baic.
La oferta en Argentina escala hacia el segmento compacto con el Alpha T5, un SUV que equipa una batería de 79 kWh y alcanza los 248 cv. Para quienes buscan un formato tradicional, el sedán Alpha S5 aparece como la opción de mayor desarrollo técnico. Este vehículo destaca por su eficiencia aerodinámica, logrando un coeficiente de 0.1925, una cifra muy baja para unidades de producción masiva.
Precios competitivos para el lanzamiento
El esquema de valores arranca con el Alpha T1 a 29.500 dólares, mientras que la Kaola S sube a 33.800 dólares. Los modelos más grandes, Alpha T5 y Alpha S5, se posicionan en torno a los 39.000 dólares. Estos montos aprovechan los beneficios impositivos vigentes para autos eléctricos en el país, lo que permite la exención del arancel aduanero habitual.
El respaldo oficial para esta llegada desde China incluye garantías extensas. Los vehículos poseen una cobertura de cinco años o 100 mil kilómetros. En el caso de las baterías, el plazo se extiende hasta los ocho años. Con esta estructura, Arcfox busca ganar un lugar en el sector premium local tras el éxito comercial que Baic registró durante el pasado año.