China trae una nueva marca a Argentina: qué modelos tiene Arcfox

La oferta en Argentina escala hacia el segmento compacto con el Alpha T5, un SUV que equipa una batería de 79 kWh y alcanza los 248 cv. Para quienes buscan un formato tradicional, el sedán Alpha S5 aparece como la opción de mayor desarrollo técnico. Este vehículo destaca por su eficiencia aerodinámica, logrando un coeficiente de 0.1925, una cifra muy baja para unidades de producción masiva.

Precios competitivos para el lanzamiento

arcfox alpha s El Arcfox Alpha S, un lujo sobre ruedas.

El esquema de valores arranca con el Alpha T1 a 29.500 dólares, mientras que la Kaola S sube a 33.800 dólares. Los modelos más grandes, Alpha T5 y Alpha S5, se posicionan en torno a los 39.000 dólares. Estos montos aprovechan los beneficios impositivos vigentes para autos eléctricos en el país, lo que permite la exención del arancel aduanero habitual.

El respaldo oficial para esta llegada desde China incluye garantías extensas. Los vehículos poseen una cobertura de cinco años o 100 mil kilómetros. En el caso de las baterías, el plazo se extiende hasta los ocho años. Con esta estructura, Arcfox busca ganar un lugar en el sector premium local tras el éxito comercial que Baic registró durante el pasado año.