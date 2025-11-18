Inicio Motores Auto
Duda frecuente

Cada cuántos kilómetros hay que hacer alineación y balanceo en las ruedas del auto

Para el mantenimiento de un auto en buen estado, es necesario realizar la alineación y el balanceo del mismo. ¿Cada cuánto debe de realizarse?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Estos servicios son fundamentales para evitar problemas en el auto.

La alineación y el balanceo son dos servicios de mantenimiento para las llantas del auto. La alineación consiste en ajustar los ángulos de las ruedas para que queden paralelas entre sí y perpendiculares al suelo, mejorando la estabilidad y el desgaste uniforme, mientras que el balanceo se enfoca en corregir el equilibrio del peso.

Estos servicios de mantenimiento son fundamentales porque mejoran la seguridad y el rendimiento del vehículo, asegurando el desgaste uniforme de las ruedas.

Estos servicios mejorar la calidad y el funcionamiento del vehículo.

Cada cuántos kilómetros debe realizarse la alineación y el balanceo

Se recomienda hacer la alineación y balanceo cada 10.000 kilómetros o dos veces al año, lo que ocurra primero. Sin embargo, es necesario realizarla cuanto antes si se presentan algunas señales fácilmente identificables.

La recomendación de hacer la alineación y el balanceo cada 10.000 kilómetros se basa en la necesidad de mantener el vehículo seguro, con un manejo confortable y prolongar la vida útil de los neumáticos y otros componentes.

Este intervalo de kilómetros no es más que un rango recomendado por los fabricantes para prevenir el desgaste irregular de las llantas, el consumo excesivo de combustible y los problemas de manejo.

La alineación y el balanceo son uno de los servicios de mantenimiento más importantes en el auto.

Si manejas tu auto frecuentemente por caminos en mal estado, es posible que necesites hacer la revisión con mayor frecuencia.

Señales de alerta: el auto necesita el servicio

Si tu auto hace las señales que se enumeran a continuación, esto significa que tienes que realizar la alineación y el balanceo cuanto antes:

  • El auto tira hacia un lado cuando sueltas el volante.
  • Desgaste irregular en los neumáticos.
  • Vibraciones en el volante o en todo el vehículo.
  • El volante apunta a otro lado cuando el auto va en línea recta.
  • Dificultad al girar.

Es importante que sigas las instrucciones del fabricante para estar seguro del cambio. De esta manera, evitarás problemas en tu auto y estirarás la durabilidad de las ruedas del mismo.

