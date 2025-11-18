Cada cuántos kilómetros hay que hacer alineación y balanceo en las ruedas del auto

La recomendación de hacer la alineación y el balanceo cada 10.000 kilómetros se basa en la necesidad de mantener el vehículo seguro, con un manejo confortable y prolongar la vida útil de los neumáticos y otros componentes.

Este intervalo de kilómetros no es más que un rango recomendado por los fabricantes para prevenir el desgaste irregular de las llantas, el consumo excesivo de combustible y los problemas de manejo.

alineacion, balanceo La alineación y el balanceo son uno de los servicios de mantenimiento más importantes en el auto.

Si manejas tu auto frecuentemente por caminos en mal estado, es posible que necesites hacer la revisión con mayor frecuencia.

Señales de alerta: el auto necesita el servicio

Si tu auto hace las señales que se enumeran a continuación, esto significa que tienes que realizar la alineación y el balanceo cuanto antes:

El auto tira hacia un lado cuando sueltas el volante.

Desgaste irregular en los neumáticos.

Vibraciones en el volante o en todo el vehículo.

El volante apunta a otro lado cuando el auto va en línea recta.

Dificultad al girar.

Es importante que sigas las instrucciones del fabricante para estar seguro del cambio. De esta manera, evitarás problemas en tu auto y estirarás la durabilidad de las ruedas del mismo.