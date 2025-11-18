Cada cuántos kilómetros hay que hacer alineación y balanceo en las ruedas del auto

La alineación y el balanceo son dos servicios de mantenimiento para las llantas del auto. La alineación consiste en ajustar los ángulos de las ruedas para que queden paralelas entre sí y perpendiculares al suelo, mejorando la estabilidad y el desgaste uniforme, mientras que el balanceo se enfoca en corregir el equilibrio del peso.
Estos servicios de mantenimiento son fundamentales porque mejoran la seguridad y el rendimiento del vehículo, asegurando el desgaste uniforme de las ruedas.
Cada cuántos kilómetros debe realizarse la alineación y el balanceo
Se recomienda hacer la alineación y balanceo cada 10.000 kilómetros o dos veces al año, lo que ocurra primero. Sin embargo, es necesario realizarla cuanto antes si se presentan algunas señales fácilmente identificables.
La recomendación de hacer la alineación y el balanceo cada 10.000 kilómetros se basa en la necesidad de mantener el vehículo seguro, con un manejo confortable y prolongar la vida útil de los neumáticos y otros componentes.
Este intervalo de kilómetros no es más que un rango recomendado por los fabricantes para prevenir el desgaste irregular de las llantas, el consumo excesivo de combustible y los problemas de manejo.
Si manejas tu auto frecuentemente por caminos en mal estado, es posible que necesites hacer la revisión con mayor frecuencia.
Señales de alerta: el auto necesita el servicio
Si tu auto hace las señales que se enumeran a continuación, esto significa que tienes que realizar la alineación y el balanceo cuanto antes:
- El auto tira hacia un lado cuando sueltas el volante.
- Desgaste irregular en los neumáticos.
- Vibraciones en el volante o en todo el vehículo.
- El volante apunta a otro lado cuando el auto va en línea recta.
- Dificultad al girar.
Es importante que sigas las instrucciones del fabricante para estar seguro del cambio. De esta manera, evitarás problemas en tu auto y estirarás la durabilidad de las ruedas del mismo.