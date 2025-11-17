Ni una semana, ni quince días: cada cuánto tiempo hay que volver a inflar las ruedas del auto

Además de la revisión mensual, hay otras situaciones clave en las que debes comprobar la presión de las ruedas del auto:

Antes de viajes largos: es fundamental verificar la presión antes de cualquier trayecto largo para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo.

Con cambios drásticos de clima: los cambios significativos de temperatura pueden afectar la presión de los neumáticos, por lo que se recomienda una revisión adicional.

Cuando el auto va muy cargado: si viajas con mucho peso (pasajeros, equipaje), es posible que necesites ajustar la presión de las ruedas según las especificaciones del fabricante.

auto-ruedas6.jpg Debes inflar las ruedas de tu auto al menos una vez al mes.

La presión adecuada de las ruedas no es una cifra universal, sino que varía según el modelo del auto y la carga. Puedes encontrar los valores recomendados en el manual del vehículo, aunque siempre es importante que no te excedas ni faltes a la misma.

Como se dijo antes, el hecho de mantener la presión correcta de aire en las ruedas es crucial para tu seguridad, prolongar la vida útil de los neumáticos y mejorar el consumo de combustible.

La presión de las ruedas antes de salir a la ruta

Más allá de lo que diga cada manual, es importante que cada conductor sepa que puede excederse uno o dos grados más de la medida establecida, ya que el auto será exigido en la ruta durante horas.

Como norma general, eso sí, se puede decir que para un auto mediano es correcta una presión de 32 o 33 libras en la ruta. Así, podrá soportar el peso de las valijas y los ocupantes sin inconvenientes.