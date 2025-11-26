Así sería la versión deportiva de la Toyota Hilux: el modelo 2026 de la famosa pickup

La nueva Toyota Hilux es una pickup diseñada basándose en su modelo 2015, pero lo cierto es que esta interpretación toma como referencia elementos de la nueva generación y los combinan con el espíritu GR Sport.

En las imágenes, esta Toyota Hilux deportiva se traduce en una versión con los nuevos grupos de faros delanteros y traseros, una parrilla revisada, tomas de aire rediseñadas y guardabarros que retoman líneas de la variante anterior.

Por otro lado, se puede apreciar en esta Toyota Hilux ajustes en los revestimientos y protecciones inferiores, lo que contribuye a reforzar la imagen de un vehículo pensado para un uso exigente. Además, tiene piezas más anchas y ruedas de mayor volumen.

pickup, toyota hilux Este modelo todavía no fue confirmado, pero Toyota lo reconoce como una pieza importante.

Por el momento, la versión GR Sport no fue confirmada, pero Sean Hanley, vicepresidente de ventas, marketing y operaciones de franquicia de Toyota Australia, reconoció que el sello GR ocupa un lugar importante para la marca.

Mientras se aguarda por la confirmación de una GR Sport oficial, la Hilux más equipada que está disponible en Australia es la Rugged X.

El lanzamiento de la Toyota Hilux eléctrica

Toyota dio un paso clave hacia su objetivo de neutralidad de carbono con la presentación mundial de la nueva generación de la Hilux, que por primera vez sumará versiones 100 por ciento eléctricas (BEV) y de celda de combustible (FCEV).

Según informó la marca, el nuevo modelo de esta pickup comenzará a comercializarse en distintos mercados de Asia a partir de 2026. En Japón, donde también habrá una variante con motor diésel, el lanzamiento está previsto para mediados de ese mismo año.