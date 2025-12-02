Así sería la nueva versión del Renault 12 Alpine: el modelo 2026 de la edición limitada

Se mantienen los detalles negros y dorados en homenaje al Alpine, subrayando el estatus de un auto exclusivo. Las llantas tienen otra alineación y no solo mejoran la estética, sino también vienen incluidas con un sistema de frenado de alto rendimiento.

Bajo su chasis, el Renault Alpine 2026 abandona la mecánica de los años 70 por un tren motriz de vanguardia. Para alinearse con los tiempos actuales, se concibe como un vehículo eléctrico de alto rendimiento (EV) o un híbrido enchufable enfocado en la deportividad, desarrollado por la división Alpine.

renault, inteligencia artificial El Renault 12 Alpine nuevo sería este, según la inteligencia artificial.

Además, este auto cuenta con diferentes modos de conducción que alteran la respuesta del motor, la suspensión y la dirección, adaptándose al lujo en el día a día o a la emoción en la ruta.

El interior, con cambios de lujo

El habitáculo es donde el Renault 12 Alpine 2026 exhibe su mayor salto al lujo. Los interiores están revestidos con materiales premium, incluyendo cuero Nappa de alta calidad, inserciones de fibra de carbono o madera noble, y detalles en Alcantara.

Con respecto a la tecnología, el auto presenta un cockpit digital totalmente configurable que integra un sistema de infoentretenimiento de gran formato con conectividad avanzada, asistencia por voz e integración total con smartphones.

En definitiva, el interior del auto es un santuario de confort, seguridad y tecnología que redefine lo que un sedán de este segmento puede ofrecer en la actualidad.