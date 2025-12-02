El Renault 12 Alpine fue una versión deportiva y de edición limitada del Renault 12, producida exclusivamente en Argentina entre 1978 y 1980. Se destacaba por su motor de 110 CV de potencia (superando los más de 170 km/h de velocidad máxima), su diseño exterior con franjas decorativas, un notable abultamiento en el capó y detalles deportivos.
Así sería la nueva versión del Renault 12 Alpine: el modelo 2026 de la edición limitada
La nueva versión de este Renault 12 de edición limitada es posible gracias a la inteligencia artificial. ¿Te imaginas a este auto en la calle?
En pleno 2025, son muchos los nostálgicos que recuerdan a este auto, y se preguntan cómo se vería al día de hoy. Esta pregunta tiene respuesta gracias a Gemini, la herramienta de inteligencia artificial.
Así sería la nueva versión del Renault 12 Alpine
El Renault 12 Alpine 2026 es una reimaginación de lujo y altas prestaciones que honra la icónica silueta de su predecesor, el famoso Renault 12. En su exterior conserva la silueta de sedán, pero con líneas más definidas y detalles modernos, como una iluminación completamente LED y entradas de aire optimizadas para la aerodinámica.
Se mantienen los detalles negros y dorados en homenaje al Alpine, subrayando el estatus de un auto exclusivo. Las llantas tienen otra alineación y no solo mejoran la estética, sino también vienen incluidas con un sistema de frenado de alto rendimiento.
Bajo su chasis, el Renault Alpine 2026 abandona la mecánica de los años 70 por un tren motriz de vanguardia. Para alinearse con los tiempos actuales, se concibe como un vehículo eléctrico de alto rendimiento (EV) o un híbrido enchufable enfocado en la deportividad, desarrollado por la división Alpine.
Además, este auto cuenta con diferentes modos de conducción que alteran la respuesta del motor, la suspensión y la dirección, adaptándose al lujo en el día a día o a la emoción en la ruta.
El interior, con cambios de lujo
El habitáculo es donde el Renault 12 Alpine 2026 exhibe su mayor salto al lujo. Los interiores están revestidos con materiales premium, incluyendo cuero Nappa de alta calidad, inserciones de fibra de carbono o madera noble, y detalles en Alcantara.
Con respecto a la tecnología, el auto presenta un cockpit digital totalmente configurable que integra un sistema de infoentretenimiento de gran formato con conectividad avanzada, asistencia por voz e integración total con smartphones.
En definitiva, el interior del auto es un santuario de confort, seguridad y tecnología que redefine lo que un sedán de este segmento puede ofrecer en la actualidad.