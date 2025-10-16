Así sería la nueva versión del Peugeot 205: el modelo 2026 del histórico auto

Sin embargo, incorpora el audaz y elegante lenguaje de diseño actual de Peugeot, destacando el frontal afilado con la firma lumínica de los "tres garres" Full LED y las icónicas luces diurnas verticales (o colmillos).

En el interior del auto, el 205 GT 2025 abraza la electrificación. Se presenta principalmente como el e-205 GT, un vehículo totalmente eléctrico que ofrece una potencia de 156 CV con aceleración instantánea y cero emisiones.

auto, inteligencia artificial Así sería la nueva versión del 205, según la inteligencia artificial.

Equipado con una batería de última generación de 54 kWh, garantiza una autonomía de hasta 400 km, ideal para el uso urbano y viajes cortos. En las imágenes, se puede ver que es muy similar al actual Peugeot 208.

El interior de este lujoso auto

El interior está completamente dominado por la tecnología de Peugeot, con el aclamado i-Cockpit 3D evolucionado. El conductor interactúa con un cuadro de instrumentos digital holográfico de 10 pulgadas y una gran pantalla táctil central HD flotante de 12 pulgadas.

Finalmente, el vehículo incorpora un avanzado arsenal de sistemas de seguridad y asistencia a la conducción de Nivel 2 de autonomía. En resumen, el 205 GT 2025 no solo respeta la herencia de su nombre, sino que la proyecta hacia el futuro, siendo un compacto deportivo, tecnológico y sostenible.