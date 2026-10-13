El oro que podría esconder Mendoza Norte y el desafío de extraerlo bajo la 7722

Minera San Jorge

Ahora bien, ¿tiene el norte de Mendoza potencial para desarrollar una mina de oro? ¿Podría recuperarse ese metal junto con el cobre bajo la Ley 7722? ¿Y por qué el cobre sigue siendo el mineral estrella?

El oro en los proyectos del Mendoza Norte

Los Informes de Impacto Ambiental (IIA) del Distrito Minero Mendoza Norte (MNDM), elaborados por la consultora internacional Knight Piésold para la empresa estatal Impulsa Mendoza, abarcan 20 proyectos de exploración. Sus titulares buscan obtener la aprobación ambiental para realizar trabajos que permitan determinar qué minerales hay en el subsuelo y en qué cantidad.

Si los resultados demuestran que existe un yacimiento con potencial económico, las empresas podrán evaluar su viabilidad y, en una etapa posterior, solicitar las autorizaciones necesarias para avanzar con la construcción de una mina y la extracción de los minerales.

Pero ¿por qué se busca oro en una zona donde el principal objetivo es el cobre? La respuesta está en la geología. La cartografía y los estudios del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) identifican en el norte mendocino condiciones favorables para distintos tipos de depósitos minerales, entre ellos los pórfidos de cobre que pueden contener oro y los depósitos epitermales asociados con metales preciosos.

Los pórfidos de cobre y oro son sistemas minerales que pueden extenderse en profundidad y albergar grandes volúmenes de roca mineralizada. En ellos, el oro puede aparecer asociado al cobre y, según su concentración y las características del mineral, recuperarse durante el procesamiento.

Los depósitos epitermales, en cambio, se forman por la circulación de fluidos calientes a poca profundidad. En determinadas condiciones, estos procesos pueden concentrar oro y plata en vetas y otras estructuras mineralizadas.

El contexto geológico también importa. El norte mendocino forma parte de la cordillera de los Andes, una extensa región que comparte características metalogenéticas con zonas de San Juan, Chile y Perú, donde existen grandes yacimientos de cobre y oro. Sin embargo, esa continuidad geológica no significa que todos los proyectos tengan depósitos de igual tamaño, concentración o valor económico.

El potencial exploratorio explica el interés por la zona, pero hay una diferencia fundamental entre identificar condiciones geológicas favorables y demostrar que existe un yacimiento económicamente explotable. Eso es, precisamente, lo que deberán determinar los trabajos de exploración.

No podemos decir que hay una futura mina de oro por dos motivos: primero, porque la exploración todavía debe determinar si existen concentraciones suficientes. Y segundo, porque en el distrito Mendoza Norte, el cobre es el principal objetivo.

Lo que se estima –y buscará comprobarse con la exploración- es que el oro podría tener un papel complementario en algunos depósitos: si está presente en cantidades suficientes y puede recuperarse mediante el proceso elegido, se convertiría en un producto adicional de la explotación.

Los 12 proyectos que buscan oro y cobre

De los 20 proyectos incluidos en el distrito, 12 mencionan explícitamente al oro entre los minerales buscados, junto con el cobre y, en varios casos, la plata.

San Alberto (Minera Agaucu S.A.): inscripto por cobre, oro y plata. La documentación lo vincula con una manifestación de descubrimiento de mineralización diseminada de oro y cobre.

inscripto por cobre, oro y plata. La documentación lo vincula con una manifestación de descubrimiento de mineralización diseminada de oro y cobre. Paramillos Centro (Minera Agaucu S.A.): registrado por cobre, plata y oro, en la zona de la Precordillera, entre Villavicencio y Cortaderitas.

registrado por cobre, plata y oro, en la zona de la Precordillera, entre Villavicencio y Cortaderitas. Ámbar (Sebastián Sottano y Marcelo Caccavari): apunta a la búsqueda de cobre y oro en el distrito de Uspallata.

apunta a la búsqueda de cobre y oro en el distrito de Uspallata. Ámbar II (Sebastián Sottano): busca evaluar el potencial de mineralización de cobre y oro, incluida la posibilidad de sistemas epitermales.

busca evaluar el potencial de mineralización de cobre y oro, incluida la posibilidad de sistemas epitermales. Carrizalito (tramitación individual): ubicado entre Uspallata y Capdevila, apunta a sectores con mineralización hidrotermal que podría incluir oro, plata, plomo, zinc y cobre.

ubicado entre Uspallata y Capdevila, apunta a sectores con mineralización hidrotermal que podría incluir oro, plata, plomo, zinc y cobre. Mercedario (Andean Exploration S.A.): al norte de Polvaredas, tiene como objetivos exploratorios el cobre, el oro y la plata.

al norte de Polvaredas, tiene como objetivos exploratorios el cobre, el oro y la plata. Campanario (Andean Exploration S.A.): bloque al norte de Uspallata orientado a la búsqueda de mineralización de cobre, oro y plata.

bloque al norte de Uspallata orientado a la búsqueda de mineralización de cobre, oro y plata. Mailo (Andean Exploration S.A.): en la zona de Las Cuevas, registrado para explorar cobre, oro y plata.

en la zona de Las Cuevas, registrado para explorar cobre, oro y plata. Tortugón (Andean Exploration S.A.): en el sector de Yalguaraz, apunta a estructuras con potencial de cobre, oro y plata.

en el sector de Yalguaraz, apunta a estructuras con potencial de cobre, oro y plata. Pampa Fría Sur (tramitación individual): ubicado en la Precordillera, contempla trabajos de geofísica orientados a explorar cobre, oro y plata.

ubicado en la Precordillera, contempla trabajos de geofísica orientados a explorar cobre, oro y plata. Nat Este y Nat Oeste (Nat Science S.A.S./Grupo Broda): ambos bloques incluyen una variedad de objetivos minerales: cobre, oro, plata, litio y manganeso.

En los ocho proyectos restantes, entre ellos Yalguaraz, La Peña, Pampa Fría Norte, Pampa Paramillos y Pléyades, el foco declarado está puesto principalmente en el cobre.

La clave técnica: cómo se recupera el oro bajo la Ley 7722

Si la exploración confirma la existencia de un yacimiento económicamente viable, el paso siguiente -dentro de varios años- será evaluar cómo extraer y procesar el mineral. En Mendoza, esa decisión está condicionada por la Ley 7722, que prohíbe el uso de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio en la minería metalífera.

Esto no significa que estén prohibidos todos los procesos para recuperar cobre y oro. Sí implica que cada proyecto debe ajustarse a las restricciones vigentes y que no necesariamente todo el mineral encontrado podrá explotarse de manera económicamente viable.

PSJ Cobre Mendocino es un ejemplo concreto. Sin utilizar esos reactivos, el proyecto busca obtener un concentrado de cobre que también contenga oro mediante un proceso de flotación. Ese método, sin embargo, no sirve para recuperar de la misma manera los metales presentes en los minerales oxidados.

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¿Cómo funciona? En términos generales, el tratamiento depende, entre otros factores, de si predominan los sulfuros o los óxidos.

El cobre y el oro asociados a los sulfuros. En la zona primaria de un pórfido cuprífero, parte del oro puede encontrarse asociado a los minerales sulfurados de cobre. Para separarlos de la roca, el material se tritura y se muele. Luego, mediante flotación, se concentran los minerales de interés.

En ese proceso se utilizan agua y reactivos específicos compatibles con las restricciones de la Ley 7722 para separar y concentrar los minerales buscados.

En el caso de PSJ, el circuito proyecta producir un concentrado con alrededor de un 25% de cobre y contenidos menores de oro. Las pruebas metalúrgicas iniciales citadas en la documentación del proyecto indicaron recuperaciones del 90% del cobre y del 74% del oro.

Ese concentrado no es un producto listo para su uso industrial. Es un material intermedio que se envía a instalaciones especializadas para continuar su procesamiento y recuperar los metales. De esta manera, el oro puede obtenerse como parte de una operación cuyo producto principal es el cobre.

¿Y qué pasa con los minerales oxidados? Son minerales que han sufrido alteraciones químicas por su exposición al oxígeno y a otros agentes del ambiente. Suelen encontrarse en zonas cercanas a la superficie y no responden necesariamente al mismo tratamiento que los sulfuros.

Para recuperar el cobre de esos materiales pueden requerirse procesos que utilizan reactivos prohibidos por la Ley 7722. Por eso, PSJ considera ese material estéril o lastre y prevé depositarlo en escombreras.

Esto no significa que todos los minerales oxidados del norte mendocino deban descartarse. La respuesta dependerá de la composición de cada depósito, de las alternativas técnicas disponibles y de la normativa vigente al momento de evaluar su explotación.

PSJ Cobre Mendocino, el espejo del distrito

El proyecto PSJ Cobre Mendocino, que funciona como una referencia para los nuevos emprendimientos exploratorios, ofrece un antecedente concreto sobre las posibilidades de producción de cobre y oro en Mendoza.

PSJ está avanzando en la etapa de factibilidad y de manera paralela avanza con el desarrollo de capacidad local en Uspallata.

En septiembre de 2026 actualizó su diseño técnico y elevó la capacidad de procesamiento de 28.000 a 42.000 toneladas diarias. El cambio incorpora un sistema de filtrado de colas y, según la información publicada sobre el proyecto, mantiene el caudal de agua fresca aprobado de 141 litros por segundo.

Con el diseño actualizado, PSJ proyecta producir aproximadamente 75.000 toneladas de cobre, 80.000 onzas de oro y 900.000 onzas de plata al año durante los primeros cuatro años de operación.

¿Entonces se puede recuperar oro en Mendoza? Sí. PSJ proyecta recuperar oro asociado a un concentrado de cobre mediante flotación, sin utilizar cianuro ni ácido sulfúrico en ese circuito. La posibilidad de aplicar una solución similar a otros yacimientos dependerá, en su momento, de sus características mineralógicas y metalúrgicas.