Los empresarios que quieren buscar cobre y oro alrededor del proyecto San Jorge

Con 20 proyectos, el Gobierno dio inicio formal al Distrito Minero Mendoza Norte, que abarca parte de Las Heras y de Luján de Cuyo. Detrás de esas propiedades hay empresarios de trayectoria en el mundo minero y otros que recién están haciendo sus primeras armas en la exploración de cobre y oro.
Los proyectos que integran el MNDM pertenecen a un conjunto de empresas privadas y titulares particulares por derecho propio, quienes autorizaron a la empresa estatal Impulsa Mendoza Sostenible S.A. para actuar como proponente en la elaboración y presentación de sus Informes de Impacto Ambiental.
La consultora internacional Knight Piésold desarrolló los informes de los 20 proyectos en etapa de exploración distribuidos en 65 propiedades mineras.
El Distrito Minero Mendoza Norte abarca aproximadamente 5.523 km², y está ubicado en su mayor parte en el departamento de Las Heras y, en menor proporción, en Luján de Cuyo.
El cobre es el mineral estrella y principal objetivo del distrito, acompañado por el oro, la plata y otros minerales polimetálicos que pueden incluir plomo, zinc, litio y manganeso. Además, los estudios mencionan la presencia potencial de molibdeno y sustancias secundarias no metalíferas en casos puntuales, como bentonita, zeolita y talco.
Los dueños de los 20 proyectos del nuevo distrito minero que impulsa el Gobierno
Empresas Mineras con Múltiples Proyectos
Andean Exploration S.A. (representada por Marcelo Tejada):
- Campanario
- Mailo
- Mercedario
- Tortugón
Nat Science S.A.S. (representada por Joaquín Barbera / Grupo Broda):
- Nat Este
- Nat Oeste
Minera Agaucu S.A. (representada por Raúl Ernesto Concina):
- Paramillos Centro
- San Alberto
Álamo Boreal S.A.S. (representada por Alicia Mariela Capredoni):
- Paramillos
Fondos de Inversión y Sociedades Asociadas
Andean Metals Fund S.A.S. / Fideicomiso Andean Metal Funds (administrado por Nicolás Ricardo Indelicato Portabella):
- AMF – Las Heras: Andean Metals Fund S.A.S. y Juan Pablo Puerino (en proceso de cesión a favor del Fideicomiso Andean Metal Funds).
- Cerro Pelado: Sofía Eugenia Pescarmona, Juan Pablo Puerino, Mariana C. Macciardi y Nicolás R. Indelicato Portabella (también en proceso de cesión al mismo fideicomiso).
Winter Sky S.A.S. (administrada por Julio César Ortiz):
- Pampa Paramillos: Winter Sky S.A.S., Claudia Viviana Rubinstein y Julio César Ortiz.
Titulares Particulares y Condominios
Carlos Daniel Giustozzi (por derecho propio o en condominio):
- Yalguaraz
- La Peña
- Pampa Fría Norte: Carlos Daniel Giustozzi, Gabriel Alejandro Gómez y José Luis Racconto
Sebastián José Sottano y co-titulares:
- Ámbar: Sebastián José Sottano y Marcelo Caccavari
- Ámbar II: Sebastián José Sottano
José Luis Racconto:
- Carrizalito
- Pampa Fría Sur
Corriente Argentina S.A., representada por María Celeste Macaluzzo:
- Pléyades
Minería en el entorno de San Jorge y el Valle de Uspallata
Los 20 proyectos que integran el Distrito Minero Mendoza Norte comparten un mismo marco geológico y ambiental. El área de estudio se ubica en un sector propicio para la formación de pórfidos de cobre y sistemas epitermales de oro y plata.
En este mismo entorno geológico se emplaza el conocido yacimiento de la minera San Jorge, PSJ Cobre Mendocino, al que los informes técnicos citan como el modelo tipo de pórfido cuprífero para la cordillera frontal mendocina.
Además de la continuidad en las estructuras de mineralización, iniciativas como San Alberto, Yalguaraz, Pampa Fría Norte y Pampa Paramillos se despliegan en torno a las subcuencas del arroyo Uspallata y la ciénaga de Yalguaráz.
Por este motivo, la consultora tomó los estudios hidrogeológicos, monitoreos de agua y relevamientos arqueológicos realizados previamente por San Jorge como antecedentes directos para construir la línea de base ambiental de todo el distrito.
Próximos pasos para el Distrito Minero Mendoza Norte
Tras la presentación de los informes ambientales, los especialistas de la Autoridad Ambiental Minera iniciarán la revisión técnica y legal.
Al tratarse de proyectos orientados a la búsqueda de minerales metalíferos, una vez concluida y aprobada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el expediente deberá ser remitido a la Legislatura Provincial para su ratificación final.
En pocas palabras
- Distrito Minero Mendoza Norte: se presentaron informes ambientales para 20 proyectos de exploración de cobre y oro.
- Impulsa Mendoza: la empresa estatal actúa como proponente en la elaboración de los estudios de impacto ambiental.
- Exploración de Metales: el foco principal es el cobre, seguido por oro, plata y otros minerales polimetálicos.