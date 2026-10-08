Los empresarios que quieren buscar cobre y oro alrededor del proyecto San Jorge

El Distrito Minero Mendoza Norte comparte el entorno con PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata.

El Distrito Minero Mendoza Norte abarca aproximadamente 5.523 km², y está ubicado en su mayor parte en el departamento de Las Heras y, en menor proporción, en Luján de Cuyo.

El cobre es el mineral estrella y principal objetivo del distrito, acompañado por el oro, la plata y otros minerales polimetálicos que pueden incluir plomo, zinc, litio y manganeso. Además, los estudios mencionan la presencia potencial de molibdeno y sustancias secundarias no metalíferas en casos puntuales, como bentonita, zeolita y talco.

Los dueños de los 20 proyectos del nuevo distrito minero que impulsa el Gobierno

Empresas Mineras con Múltiples Proyectos

Andean Exploration S.A. (representada por Marcelo Tejada):

Campanario

Mailo

Mercedario

Tortugón

Nat Science S.A.S. (representada por Joaquín Barbera / Grupo Broda):

Nat Este

Nat Oeste

Minera Agaucu S.A. (representada por Raúl Ernesto Concina):

Paramillos Centro

San Alberto

Álamo Boreal S.A.S. (representada por Alicia Mariela Capredoni):

Paramillos

Uno por uno los 20 proyectos mineros del nuevo distrito de Las Heras y Luján de Cuyo.

Fondos de Inversión y Sociedades Asociadas

Andean Metals Fund S.A.S. / Fideicomiso Andean Metal Funds (administrado por Nicolás Ricardo Indelicato Portabella):

AMF – Las Heras: Andean Metals Fund S.A.S. y Juan Pablo Puerino (en proceso de cesión a favor del Fideicomiso Andean Metal Funds).

Cerro Pelado: Sofía Eugenia Pescarmona, Juan Pablo Puerino, Mariana C. Macciardi y Nicolás R. Indelicato Portabella (también en proceso de cesión al mismo fideicomiso).

Winter Sky S.A.S. (administrada por Julio César Ortiz):

Pampa Paramillos: Winter Sky S.A.S., Claudia Viviana Rubinstein y Julio César Ortiz.

Titulares Particulares y Condominios

Carlos Daniel Giustozzi (por derecho propio o en condominio):

Yalguaraz

La Peña

Pampa Fría Norte: Carlos Daniel Giustozzi, Gabriel Alejandro Gómez y José Luis Racconto

Sebastián José Sottano y co-titulares:

Ámbar: Sebastián José Sottano y Marcelo Caccavari

Ámbar II: Sebastián José Sottano

José Luis Racconto:

Carrizalito

Pampa Fría Sur

Corriente Argentina S.A., representada por María Celeste Macaluzzo:

Pléyades

Minería en el entorno de San Jorge y el Valle de Uspallata

Los 20 proyectos que integran el Distrito Minero Mendoza Norte comparten un mismo marco geológico y ambiental. El área de estudio se ubica en un sector propicio para la formación de pórfidos de cobre y sistemas epitermales de oro y plata.

En este mismo entorno geológico se emplaza el conocido yacimiento de la minera San Jorge, PSJ Cobre Mendocino, al que los informes técnicos citan como el modelo tipo de pórfido cuprífero para la cordillera frontal mendocina.

Cobre en las tierras de minera San Jorge. Ese mismo entorno geológico y ambiental es compartido por el nuevo Distrito Minero Mendoza Norte. Minera San Jorge

Además de la continuidad en las estructuras de mineralización, iniciativas como San Alberto, Yalguaraz, Pampa Fría Norte y Pampa Paramillos se despliegan en torno a las subcuencas del arroyo Uspallata y la ciénaga de Yalguaráz.

Por este motivo, la consultora tomó los estudios hidrogeológicos, monitoreos de agua y relevamientos arqueológicos realizados previamente por San Jorge como antecedentes directos para construir la línea de base ambiental de todo el distrito.

Próximos pasos para el Distrito Minero Mendoza Norte

Tras la presentación de los informes ambientales, los especialistas de la Autoridad Ambiental Minera iniciarán la revisión técnica y legal.

Al tratarse de proyectos orientados a la búsqueda de minerales metalíferos, una vez concluida y aprobada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el expediente deberá ser remitido a la Legislatura Provincial para su ratificación final.