El Gobierno presentó el informe ambiental de 20 proyectos mineros del nuevo distrito Mendoza Norte

La empresa estatal Impulsa Mendoza presentó formalmente el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de 20 proyectos de exploración de cobre ubicados en el nuevo Mendoza Norte Distrito Minero (MNDM), que rodea a PSJ Cobre Mendocino, el proyecto de explotación de minera San Jorge en Uspallata.
Los informes fueron elaborados por la consultora internacional Knight Piésold.
La iniciativa abarca 65 propiedades mineras en Las Heras y abre la etapa de evaluación técnica antes de llegar a la Legislatura.
Impulso de la minería en Las Heras
El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, remarcó la importancia del avance institucional: "Decidimos impulsar la minería y avanzamos con hechos. Seguimos dando pasos para atraer inversiones y generar producción y empleo, con una minería responsable, información científica y los controles que exige la ley".
Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, posteó en redes: "Seguimos avanzando en una política minera que tiene una premisa clara: primero ordenar, evaluar y conocer para después decidir. El Distrito Minero Mendoza Norte nos permitirá profundizar el conocimiento sobre el potencial de nuestro territorio con evidencia científica y bajo la normativa ambiental vigente. Queremos que los inversores encuentren una provincia con previsibilidad, controles y reglas claras".
Próximos pasos para el Mendoza Norte Distrito Minero
Con la recepción del documento redactado por Knight Piésold, los especialistas de la Autoridad Ambiental Minera iniciarán la revisión técnica y legal.
Al tratarse de proyectos orientados a la búsqueda de minerales metalíferos, una vez concluida y aprobada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el expediente deberá ser remitido a la Legislatura Provincial para su ratificación final.
Los 20 proyectos mineros de Las Heras
En el mapa oficial presentado junto al IIA se distinguen los 20 primeros proyectos del distrito minero de Las Heras:
- Pampa Paramillos (bloques I, II, III y IV)
- NAT Oeste
- NAT Este
- Yalguaraz
- Tortugón
- Campanario
- Pampa Fría Norte
- Pampa Fría Sur
- Carrizalito
- Paramillos
- Paramillos Centro
- Cerro Pelado
- Ámbar I
- Ámbar II
- AME Las Heras
- La Peña
- Mercedario
- Mailo
- San Alberto
- Pléyades
En pocas palabras
- Presentación del IIA: Impulsa Mendoza presentó el Informe de Impacto Ambiental para 20 proyectos de cobre en Las Heras.
- Impulso oficial: el gobernador Cornejo y la ministra Latorre destacaron el avance de la minería responsable y con controles.
- Próximos pasos: el expediente pasará a revisión ambiental y luego a la Legislatura para su aprobación.