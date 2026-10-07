El Gobierno presentó el informe ambiental de 20 proyectos mineros del nuevo distrito Mendoza Norte

Inició formalmente el estudio ambiental para la exploración del nuevo Mendoza Norte Distrito Minero, ubicado en Las Heras.

Impulso de la minería en Las Heras

El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, remarcó la importancia del avance institucional: "Decidimos impulsar la minería y avanzamos con hechos. Seguimos dando pasos para atraer inversiones y generar producción y empleo, con una minería responsable, información científica y los controles que exige la ley".

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, posteó en redes: "Seguimos avanzando en una política minera que tiene una premisa clara: primero ordenar, evaluar y conocer para después decidir. El Distrito Minero Mendoza Norte nos permitirá profundizar el conocimiento sobre el potencial de nuestro territorio con evidencia científica y bajo la normativa ambiental vigente. Queremos que los inversores encuentren una provincia con previsibilidad, controles y reglas claras".

Próximos pasos para el Mendoza Norte Distrito Minero

Con la recepción del documento redactado por Knight Piésold, los especialistas de la Autoridad Ambiental Minera iniciarán la revisión técnica y legal.

Al tratarse de proyectos orientados a la búsqueda de minerales metalíferos, una vez concluida y aprobada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el expediente deberá ser remitido a la Legislatura Provincial para su ratificación final.

Los 20 proyectos mineros de Las Heras

Con 20 proyectos mineros comenzó la evaluación ambiental. Los informes fueron presentados por Impulsa Mendoza.

En el mapa oficial presentado junto al IIA se distinguen los 20 primeros proyectos del distrito minero de Las Heras: