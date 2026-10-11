Mendoza Norte: 7 claves del nuevo distrito minero y su apuesta por el cobre

Mientras Malargüe Distrito Minero Occidental ya concretó en El Perdido la primera campaña de perforación del esquema distrital (hasta ahora el único proyecto que llegó a esa etapa) y su tercera tanda de proyectos atraviesa la evaluación ambiental, en paralelo, y sobre esa experiencia, Mendoza armó su segundo distrito minero. Lo hizo en Las Heras, y esta vez lo hace con otras cartas: un proyecto de cobre aprobado para explotación en el centro del territorio, energía de alta tensión en camino y un área donde se puede trabajar todo el año. Sin embargo, también carga con una deuda, porque en su entorno está Paramillos Sur, proyecto paralizado desde hace dos décadas por un litigio.
Mendoza Norte Distrito Minero abarca 3.914 kilómetros cuadrados de Las Heras y reúne 20 proyectos sobre un total de 65 propiedades mineras. Impulsa Mendoza adjudicó a Knight Piésold el Informe de Impacto Ambiental integral. Detrás del esquema hay una apuesta provincial: que el cobre mendocino deje de depender de un solo proyecto y que PSJ funcione como la primera pieza de un sistema. Entre lo que ya tiene a favor y lo que todavía le queda pendiente, hay siete claves que ayudan a entender hasta dónde puede llegar Mendoza Norte Distrito Minero y a qué velocidad.
1. PSJ, el ancla del distrito
Cuando Mendoza relanzó la minería metalífera, eligió empezar por Malargüe porque era el territorio con menor conflictividad social. La aprobación legislativa de la DIA de PSJ Cobre Mendocino en diciembre de 2025 cambió ese escenario para Las Heras. Hoy el proyecto está en etapa de factibilidad, cerca de cerrar su financiamiento y con el objetivo de iniciar la construcción en 2027.
Para las compañías que miren el distrito, eso significa información geológica acumulada y una obra que va a llevar caminos, campamentos, proveedores y trabajadores capacitados a la misma zona donde van a explorar. También coincide con la dirección que tomó el capital. Según S&P Global Market Intelligence, la exploración en zonas cercanas a depósitos conocidos concentró 79% del presupuesto mundial en 2025, frente a 60% de hace dos décadas, mientras que la búsqueda en territorios sin antecedentes cayó a 21%. A eso se suma la altura: el área permite trabajar prácticamente todo el año, sin las ventanas de buen tiempo que ordenan cada temporada en el sur.
2. Energía planificada antes que la exploración
La Estación Transformadora Mendoza Norte 220/132 kV, con un presupuesto oficial de US$48,65 millones y 24 meses de obra, está en la etapa previa a su adjudicación. Además de descomprimir la red del Gran Mendoza, será el nodo desde el que PSJ y Distrocuyo proyectan una nueva línea de 220 kV hasta la futura Estación Transformadora San Jorge, en Uspallata. La red no se diseñó para el distrito, pero va a atravesar su territorio, y ningún otro frente exploratorio de la provincia tiene energía de alta tensión planificada en su entorno.
Detrás de esa obra hay una decisión política. El gobernador Alfredo Cornejo planteó que Mendoza ya no va a esperar a que el sector privado construya la infraestructura y que la Provincia avanzará con obras propias aun cuando parte de su costo termine en las tarifas. Para un distrito que todavía está en la etapa de estudios, eso significa llegar a la exploración con una de sus condiciones básicas ya en camino.
3. Paramillos, la zona con más historia
El distrito define dos áreas prioritarias por su interés geológico. La zona Oeste se ubica en el entorno de San Jorge. La Este se ubica en el entorno de Paramillos, un sistema tipo pórfido de cobre y molibdeno situado a unos 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a poco más de 30 de Uspallata. Los trabajos del Plan Cordillerano completaron 25 sondajes por casi 6.000 metros y delimitaron una anomalía de unos cuatro kilómetros cuadrados, con una ley media de 0,58% de cobre. Son datos de otra época y no constituyen un recurso bajo estándares actuales, pero muestran un sistema que justifica volver a perforar.
Paramillos Sur tiene DIA de exploración desde 2000. En 2005, su titular firmó un contrato de exploración con una subsidiaria del grupo Lundin, y al año siguiente Aguas Danone de Argentina, propietaria de los terrenos superficiales, frenó los trabajos con un amparo. Desde entonces el proyecto no pudo desarrollar una campaña sostenida. En febrero, la Suprema Corte rechazó unificar las causas que Danone mantiene contra la Provincia y las dejó correr por separado, sin resolver el fondo. En tanto, los otros proyectos, como Paramillos Centro y Paramillos son parte del listado de 20 nuevos emprendimientos que considera este distrito.
4. Lo que el polígono dejó afuera
El distrito excluye de manera explícita la zona de Villavicencio, y con ella las propiedades mineras afectadas por esa delimitación, incluidas las de Danone. La compañía adquirió en 2001 un paquete de 23 derechos mineros en la Estancia Canota y Paramillos Norte, donde la Dirección de Minería certificó muestras con cobre y oro, y declaró que su objetivo no era explorarlos sino evitar que otros hicieran minería en sus terrenos. El trazado separa ese frente del distrito, pero el conflicto sigue abierto sobre Paramillos Sur.
En esa disputa apareció una variable nueva. Aguas de Origen, controlada por CCU Argentina, del grupo chileno Luksic, es coactora junto a Danone en la demanda contra el decreto que sostuvo la DIA de Paramillos. En agosto, el mismo grupo se presentó ante el gobernador Alfredo Cornejo con Antofagasta Minerals, su brazo minero y uno de los principales productores de cobre de Chile. La reunión no modificó la situación judicial, pero sumó al escenario mendocino a un actor que ya estaba, pero con otra de sus figuras y quedamos a la espera del rol que puede jugar en Mendoza.
5. La geología que mira a Chile
Frente a Las Heras, del otro lado de la cordillera, la Región de Valparaíso concentra algunos de los proyectos con los que Chile planifica su próxima etapa minera. Vizcachitas, un pórfido de cobre y molibdeno en Putaendo, proyecta 180.000 toneladas anuales de cobre fino sobre reservas de 1.220 millones de toneladas.
Más cerca de Mendoza, Codelco y Anglo American trabajan para operar Andina y Los Bronces como un distrito integrado, y Fitzroy Minerals identificó en Caballos anomalías consistentes con sistemas tipo pórfido. Esos recursos no se trasladan al lado argentino, pero el cinturón le da a Mendoza Norte un argumento que el capital exploratorio lee con atención. San Juan ya muestra con Vicuña cómo un distrito puede crecer a ambos lados de la frontera.
6. Un corredor que sigue hacia San Juan
Al norte de Uspallata, la cordillera continúa en el departamento sanjuanino de Calingasta, donde se concentran algunos de los proyectos de cobre más relevantes del país. Los Azules, de McEwen Copper, está en factibilidad y cerca de iniciar la construcción. El Pachón, de Glencore, y Altar, de Aldebaran Resources, están en etapas avanzadas de exploración.
La energía ya empezó a unir ese tramo. Los Azules analiza conectarse al sistema eléctrico nacional desde Mendoza y extender hasta Calingasta la línea que se construirá para PSJ. Mendoza Norte Distrito Minero queda así en medio de un corredor de cobre, entre dos proyectos que se preparan para construir y con otros dos en camino. Esa vecindad le da al distrito una escala que ningún frente exploratorio del sur tiene.
7. El dinero para perforar
Tener el permiso ambiental abre la puerta, pero lo que define si un proyecto avanza es la perforación, porque es la única forma de saber si debajo de la superficie hay un yacimiento. En alta montaña, una primera campaña cuesta entre US$3 millones y US$4 millones por proyecto, una cifra que obliga a los titulares a buscar socios o inversores.
Para acortar esa distancia, Impulsa Mendoza armó Impulsando Exploraciones, un fondo que busca reunir entre US$2 millones y US$100 millones para financiar exploración en la provincia y que todavía está en proceso de aprobación. El Distrito Norte ya forma parte de su convocatoria. Como el fondo solo invierte en proyectos con permiso ambiental, los 20 proyectos de Las Heras podrán acceder a ese dinero cuando el distrito termine su recorrido por la Legislatura.
El ritmo de Mendoza Norte dependerá de esa secuencia: la aprobación legislativa y la llegada de compañías dispuestas a poner dinero en las primeras perforaciones. El distrito tiene a su favor el ancla, la energía y la geología del cinturón. Lo que defina su velocidad será quién financie los primeros pozos.
En pocas palabras
- Mendoza Norte Distrito Minero: se lanzó un segundo distrito minero en Las Heras, con 20 proyectos y un área de 3.914 km², enfocado en el cobre.
- Impulso al cobre: e proyecto PSJ Cobre Mendocino es clave para dar volumen a la exploración, con objetivo de iniciar construcción en 2027.
- Infraestructura y geología: se prevé una nueva estación transformadora y se destaca el potencial geológico de la zona, similar a la chilena Región de Valparaíso.