Mendoza Norte: 7 claves del nuevo distrito minero y su apuesta por el cobre

Para las compañías que miren el distrito, eso significa información geológica acumulada y una obra que va a llevar caminos, campamentos, proveedores y trabajadores capacitados a la misma zona donde van a explorar. También coincide con la dirección que tomó el capital. Según S&P Global Market Intelligence, la exploración en zonas cercanas a depósitos conocidos concentró 79% del presupuesto mundial en 2025, frente a 60% de hace dos décadas, mientras que la búsqueda en territorios sin antecedentes cayó a 21%. A eso se suma la altura: el área permite trabajar prácticamente todo el año, sin las ventanas de buen tiempo que ordenan cada temporada en el sur.

PSJ Cobre Mendocino le da un plus al nuevo distrito minero por su nivel de desarrollo.

2. Energía planificada antes que la exploración

La Estación Transformadora Mendoza Norte 220/132 kV, con un presupuesto oficial de US$48,65 millones y 24 meses de obra, está en la etapa previa a su adjudicación. Además de descomprimir la red del Gran Mendoza, será el nodo desde el que PSJ y Distrocuyo proyectan una nueva línea de 220 kV hasta la futura Estación Transformadora San Jorge, en Uspallata. La red no se diseñó para el distrito, pero va a atravesar su territorio, y ningún otro frente exploratorio de la provincia tiene energía de alta tensión planificada en su entorno.

Detrás de esa obra hay una decisión política. El gobernador Alfredo Cornejo planteó que Mendoza ya no va a esperar a que el sector privado construya la infraestructura y que la Provincia avanzará con obras propias aun cuando parte de su costo termine en las tarifas. Para un distrito que todavía está en la etapa de estudios, eso significa llegar a la exploración con una de sus condiciones básicas ya en camino.

3. Paramillos, la zona con más historia

El distrito define dos áreas prioritarias por su interés geológico. La zona Oeste se ubica en el entorno de San Jorge. La Este se ubica en el entorno de Paramillos, un sistema tipo pórfido de cobre y molibdeno situado a unos 80 kilómetros de la ciudad de Mendoza y a poco más de 30 de Uspallata. Los trabajos del Plan Cordillerano completaron 25 sondajes por casi 6.000 metros y delimitaron una anomalía de unos cuatro kilómetros cuadrados, con una ley media de 0,58% de cobre. Son datos de otra época y no constituyen un recurso bajo estándares actuales, pero muestran un sistema que justifica volver a perforar.

Paramillos Sur tiene DIA de exploración desde 2000. En 2005, su titular firmó un contrato de exploración con una subsidiaria del grupo Lundin, y al año siguiente Aguas Danone de Argentina, propietaria de los terrenos superficiales, frenó los trabajos con un amparo. Desde entonces el proyecto no pudo desarrollar una campaña sostenida. En febrero, la Suprema Corte rechazó unificar las causas que Danone mantiene contra la Provincia y las dejó correr por separado, sin resolver el fondo. En tanto, los otros proyectos, como Paramillos Centro y Paramillos son parte del listado de 20 nuevos emprendimientos que considera este distrito.

4. Lo que el polígono dejó afuera

El distrito excluye de manera explícita la zona de Villavicencio, y con ella las propiedades mineras afectadas por esa delimitación, incluidas las de Danone. La compañía adquirió en 2001 un paquete de 23 derechos mineros en la Estancia Canota y Paramillos Norte, donde la Dirección de Minería certificó muestras con cobre y oro, y declaró que su objetivo no era explorarlos sino evitar que otros hicieran minería en sus terrenos. El trazado separa ese frente del distrito, pero el conflicto sigue abierto sobre Paramillos Sur.

En esa disputa apareció una variable nueva. Aguas de Origen, controlada por CCU Argentina, del grupo chileno Luksic, es coactora junto a Danone en la demanda contra el decreto que sostuvo la DIA de Paramillos. En agosto, el mismo grupo se presentó ante el gobernador Alfredo Cornejo con Antofagasta Minerals, su brazo minero y uno de los principales productores de cobre de Chile. La reunión no modificó la situación judicial, pero sumó al escenario mendocino a un actor que ya estaba, pero con otra de sus figuras y quedamos a la espera del rol que puede jugar en Mendoza.

5. La geología que mira a Chile

Frente a Las Heras, del otro lado de la cordillera, la Región de Valparaíso concentra algunos de los proyectos con los que Chile planifica su próxima etapa minera. Vizcachitas, un pórfido de cobre y molibdeno en Putaendo, proyecta 180.000 toneladas anuales de cobre fino sobre reservas de 1.220 millones de toneladas.

Más cerca de Mendoza, Codelco y Anglo American trabajan para operar Andina y Los Bronces como un distrito integrado, y Fitzroy Minerals identificó en Caballos anomalías consistentes con sistemas tipo pórfido. Esos recursos no se trasladan al lado argentino, pero el cinturón le da a Mendoza Norte un argumento que el capital exploratorio lee con atención. San Juan ya muestra con Vicuña cómo un distrito puede crecer a ambos lados de la frontera.

6. Un corredor que sigue hacia San Juan

Al norte de Uspallata, la cordillera continúa en el departamento sanjuanino de Calingasta, donde se concentran algunos de los proyectos de cobre más relevantes del país. Los Azules, de McEwen Copper, está en factibilidad y cerca de iniciar la construcción. El Pachón, de Glencore, y Altar, de Aldebaran Resources, están en etapas avanzadas de exploración.

La energía ya empezó a unir ese tramo. Los Azules analiza conectarse al sistema eléctrico nacional desde Mendoza y extender hasta Calingasta la línea que se construirá para PSJ. Mendoza Norte Distrito Minero queda así en medio de un corredor de cobre, entre dos proyectos que se preparan para construir y con otros dos en camino. Esa vecindad le da al distrito una escala que ningún frente exploratorio del sur tiene.

Los Azules, en Calingasta, es uno de los proyectos sanjuaninos que están en una etapa avanzada de desarrollo y que señalan la posibilidad de desarrollo de un corredor de cobre andino. https://www.mcewenmining.com/

7. El dinero para perforar

Tener el permiso ambiental abre la puerta, pero lo que define si un proyecto avanza es la perforación, porque es la única forma de saber si debajo de la superficie hay un yacimiento. En alta montaña, una primera campaña cuesta entre US$3 millones y US$4 millones por proyecto, una cifra que obliga a los titulares a buscar socios o inversores.

Para acortar esa distancia, Impulsa Mendoza armó Impulsando Exploraciones, un fondo que busca reunir entre US$2 millones y US$100 millones para financiar exploración en la provincia y que todavía está en proceso de aprobación. El Distrito Norte ya forma parte de su convocatoria. Como el fondo solo invierte en proyectos con permiso ambiental, los 20 proyectos de Las Heras podrán acceder a ese dinero cuando el distrito termine su recorrido por la Legislatura.

El ritmo de Mendoza Norte dependerá de esa secuencia: la aprobación legislativa y la llegada de compañías dispuestas a poner dinero en las primeras perforaciones. El distrito tiene a su favor el ancla, la energía y la geología del cinturón. Lo que defina su velocidad será quién financie los primeros pozos.