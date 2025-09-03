Inicio México México
Reunión bilateral

México y Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad

Claudia Sheinbaum y Estados Unidos fortalecen la cooperación en seguridad contra narcotráfico e inmigración ilegal. México ratifica su soberanía

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
Claudia Sheinbaum presidenta de México

Claudia Sheinbaum presidenta de México, saludando al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una reunión este miércoles, en Ciudad de México. Crédito: EFE/ Presidencia de México.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó que ningún país colabora tanto en seguridad con su nación como México. Durante su visita al Palacio Nacional, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar un trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, informó EFE.

Refuerzan la cooperación en seguridad

En el encuentro, el canciller mexicano anunció la creación de un grupo de alto nivel para dar seguimiento a los acuerdos bilaterales en seguridad. Este mecanismo se reunirá de manera regular con el objetivo de evaluar avances en el combate al crimen organizado y al tráfico ilegal de personas.

Rubio reconoció los esfuerzos del gobierno de Sheinbaum al abordar pendientes históricos, como la extradición de 59 delincuentes de alto perfil reclamados por Washington por delitos relacionados con el narcotráfico. Subrayó que estas acciones son fundamentales para la estabilidad no solo de México y Estados Unidos, sino también para la paz global.

Claudia Sheinbaum reafirma la soberanía de México

El secretario estadounidense elogió la determinación de Sheinbaum frente a los grupos narcoterroristas, aunque admitió que aún “queda mucho por hacer” en el lado estadounidense. Explicó que la administración de Donald Trump mantiene su atención en la criminalidad interna, pero sin descuidar la cooperación con México.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa este mi&eacute;rcoles, en la Canciller&iacute;a de M&eacute;xico, en Ciudad de M&eacute;xico. Cr&eacute;dito: EFE/ Jos&eacute; M&eacute;ndez.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa este miércoles, en la Cancillería de México, en Ciudad de México. Crédito: EFE/ José Méndez.

Tras la reciente directiva firmada por Trump que autoriza operaciones militares contra organizaciones criminales en América Latina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: se mantendrá la cooperación con Estados Unidos, pero México no permitirá presencia militar extranjera en su territorio.

La mandataria recordó que la estrategia bilateral se sostiene en cuatro pilares acordados en febrero: confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

Narcotráfico, tema central en la relación México–Estados Unidos

El encuentro se realizó un día después de que Estados Unidos informara sobre la destrucción de una embarcación del Tren de Aragua en el Caribe, lo que elevó la tensión con Venezuela. Este operativo reafirma la importancia de la cooperación regional en la lucha contra el tráfico de drogas.

Con este acercamiento, México y Estados Unidos buscan fortalecer un frente común contra los carteles y bandas criminales, dejando claro que la cooperación en seguridad será clave en los próximos años.

