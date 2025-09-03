México y Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad

Claudia Sheinbaum reafirma la soberanía de México

El secretario estadounidense elogió la determinación de Sheinbaum frente a los grupos narcoterroristas, aunque admitió que aún “queda mucho por hacer” en el lado estadounidense. Explicó que la administración de Donald Trump mantiene su atención en la criminalidad interna, pero sin descuidar la cooperación con México.

Marco-Rubio-Mexico-EFE-2 El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla en una rueda de prensa este miércoles, en la Cancillería de México, en Ciudad de México. Crédito: EFE/ José Méndez.

Tras la reciente directiva firmada por Trump que autoriza operaciones militares contra organizaciones criminales en América Latina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: se mantendrá la cooperación con Estados Unidos, pero México no permitirá presencia militar extranjera en su territorio.

La mandataria recordó que la estrategia bilateral se sostiene en cuatro pilares acordados en febrero: confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

Narcotráfico, tema central en la relación México–Estados Unidos

El encuentro se realizó un día después de que Estados Unidos informara sobre la destrucción de una embarcación del Tren de Aragua en el Caribe, lo que elevó la tensión con Venezuela. Este operativo reafirma la importancia de la cooperación regional en la lucha contra el tráfico de drogas.

Con este acercamiento, México y Estados Unidos buscan fortalecer un frente común contra los carteles y bandas criminales, dejando claro que la cooperación en seguridad será clave en los próximos años.