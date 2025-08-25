Inicio México Estados Unidos
La suspensión de visas en Estados Unidos: ¿afecta a los camioneros de México?

La suspensión de visas en Estados Unidos genera incertidumbre entre camioneros, pero expertos aseguran que el T-MEC protege a los choferes de México

Por Jimena Díaz [email protected]
Vehículos de transporte de carga estacionados este sábado, en Ciudad Juárez en México. Crédito: EFE/ Luis Torres.

La reciente decisión de las autoridades de Estados Unidos de suspender la emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros encendió las alarmas en el sector del transporte. Sin embargo, especialistas aseguran que los choferes de México no se verán afectados gracias a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Jorge Puga Ochoa, director de la transportadora Temp en Ciudad Juárez, explicó que “no habrá ninguna afectación” para los conductores mexicanos. Señaló que la medida responde a un accidente ocurrido en Miami, donde un camionero de origen indio fue acusado de homicidio tras una maniobra indebida.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio anunció la suspensión de visas en su cuenta de X, argumentando que el número de conductores extranjeros en carreteras de Estados Unidos representa un riesgo para la seguridad vial. La disposición entró en vigor de inmediato, aunque no se presentaron estadísticas oficiales que la respaldaran.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Cr&eacute;dito: EFE.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Crédito: EFE.

Capacitación y requisitos para choferes mexicanos

En Ciudad Juárez se registran alrededor de 2.500 cruces diarios de camioneros hacia El Paso, Texas, sin contar los cruces de Tijuana o Nuevo Laredo. Para Puga Ochoa, esta medida puede convertirse en una oportunidad de mejora, pues impulsa la capacitación de los choferes mexicanos en áreas clave como el idioma inglés y la normativa de transporte.

Desde junio pasado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos exige una prueba de inglés a los conductores de carga, medida que responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Para muchos choferes mexicanos, este requisito representa un desafío, aunque reconocen que deberán cumplirlo si quieren mantener sus empleos en territorio estadounidense.

México amparado por el T-MEC

El canciller Juan Ramón de la Fuente confirmó que los camioneros de México no serán perjudicados. Según explicó, la suspensión de visas aplica solo a choferes con permisos de tipo E y H, mientras que los mexicanos cuentan con la visa B, reconocida dentro del T-MEC.

Aunque la noticia generó incertidumbre entre transportistas en la frontera, el gobierno mexicano ratificó que el comercio y los cruces laborales seguirán sin cambios. Así, pese al endurecimiento de la política migratoria y laboral en Estados Unidos, los choferes mexicanos continúan protegidos por el acuerdo comercial vigente.

