La suspensión de visas en Estados Unidos: ¿afecta a los camioneros de México?

rubio-donald-trump-efe.jpg El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Crédito: EFE.

Capacitación y requisitos para choferes mexicanos

En Ciudad Juárez se registran alrededor de 2.500 cruces diarios de camioneros hacia El Paso, Texas, sin contar los cruces de Tijuana o Nuevo Laredo. Para Puga Ochoa, esta medida puede convertirse en una oportunidad de mejora, pues impulsa la capacitación de los choferes mexicanos en áreas clave como el idioma inglés y la normativa de transporte.

Desde junio pasado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos exige una prueba de inglés a los conductores de carga, medida que responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Para muchos choferes mexicanos, este requisito representa un desafío, aunque reconocen que deberán cumplirlo si quieren mantener sus empleos en territorio estadounidense.

México amparado por el T-MEC

El canciller Juan Ramón de la Fuente confirmó que los camioneros de México no serán perjudicados. Según explicó, la suspensión de visas aplica solo a choferes con permisos de tipo E y H, mientras que los mexicanos cuentan con la visa B, reconocida dentro del T-MEC.

Aunque la noticia generó incertidumbre entre transportistas en la frontera, el gobierno mexicano ratificó que el comercio y los cruces laborales seguirán sin cambios. Así, pese al endurecimiento de la política migratoria y laboral en Estados Unidos, los choferes mexicanos continúan protegidos por el acuerdo comercial vigente.