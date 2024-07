El truco casero para ahuyentar a la chinche besucona de una manera económica

vinchuca.webp Este truco casero te permitirá eliminar a esta chinche de tu hogar.

Este insecto habita comúnmente en Sudamérica, y es en México donde se lo conoce como chinche besucona. No todas trasmiten el mal de Chagas, pero si alguna nos pica, el procedimiento no incluye matarlas, sino atraparlas vivas y llevarlas a analizar a un laboratorio. Si no encontramos al insecto, el procedimiento es hacerse un análisis de sangre pasados al menos 10 días del hecho.

►TE PUEDE INTERESAR: El truco casero para ahuyentar a la araña violinista con un ingrediente de cocina