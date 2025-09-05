La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró este jueves que “nunca se ha planteado” la posibilidad de que fuerzas estadounidenses realicen ataques en territorio mexicano. Su declaración llega un día después de reunirse en la Ciudad de México con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó CNN.
Claudia Sheinbaum descarta ataques de Estados Unidos en México
Sheinbaum descartó ataques de Estados Unidos en México como los ocurridos en el Caribe contra Venezuela. Defendió la soberanía y coordinación bilateral