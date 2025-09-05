Claudia Sheinbaum descarta ataques de Estados Unidos en México

La mandataria respondió con firmeza: “No, no, ayer el canciller fue muy claro. Nosotros defendemos nuestra Constitución, los principios de política exterior y los tratados internacionales. Nunca se ha planteado eso en el caso de nuestro territorio”.

Sheinbaum subrayó que cada acción conjunta con Estados Unidos debe realizarse bajo reglas claras, cuidando siempre los principios constitucionales y la soberanía nacional.

El Caribe, drogas y la disputa internacional

El ataque estadounidense en el Caribe generó controversia internacional. Washington sostiene que la operación fue parte de su estrategia para frenar el flujo de drogas desde Sudamérica hacia su territorio. El gobierno de Venezuela intentó minimizar el hecho, asegurando que el video difundido por Estados Unidos fue creado con inteligencia artificial, algo que la Casa Blanca rechaza.

Claudia Sheinbaum busca dejar claro que, si bien México continuará trabajando con Estados Unidos en temas de seguridad y migración, el respeto a la soberanía es innegociable.