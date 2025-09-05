Inicio México Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum descarta ataques de Estados Unidos en México

Sheinbaum descartó ataques de Estados Unidos en México como los ocurridos en el Caribe contra Venezuela. Defendió la soberanía y coordinación bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó la posibilidad de un ataque como el del Caribe a Venezuela en territorio mexicano. Crédito: Cuenta X @Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró este jueves que “nunca se ha planteado” la posibilidad de que fuerzas estadounidenses realicen ataques en territorio mexicano. Su declaración llega un día después de reunirse en la Ciudad de México con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó CNN.

La mandataria calificó el encuentro como “cordial” y aseguró que el resultado “es bueno para el país”. La visita de Rubio estuvo enfocada en dos temas clave: migración y seguridad. Ambas naciones acordaron fortalecer la cooperación bilateral contra el crimen organizado y la inmigración ilegal, siempre bajo respeto a la soberanía mexicana.

Claudia Sheinbaum presidenta de México, saludando al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una reunión este miércoles, en Ciudad de México. Crédito: EFE/ Presidencia de México.

México y Estados Unidos: cooperación con soberanía

Durante su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si en aguas mexicanas podría repetirse un ataque como el que Estados Unidos llevó a cabo recientemente en el Caribe. En esa operación, Washington informó que destruyó una supuesta embarcación de narcotraficantes vinculada al Tren de Aragua, donde murieron 11 personas.

La mandataria respondió con firmeza: “No, no, ayer el canciller fue muy claro. Nosotros defendemos nuestra Constitución, los principios de política exterior y los tratados internacionales. Nunca se ha planteado eso en el caso de nuestro territorio”.

Sheinbaum subrayó que cada acción conjunta con Estados Unidos debe realizarse bajo reglas claras, cuidando siempre los principios constitucionales y la soberanía nacional.

El Caribe, drogas y la disputa internacional

El ataque estadounidense en el Caribe generó controversia internacional. Washington sostiene que la operación fue parte de su estrategia para frenar el flujo de drogas desde Sudamérica hacia su territorio. El gobierno de Venezuela intentó minimizar el hecho, asegurando que el video difundido por Estados Unidos fue creado con inteligencia artificial, algo que la Casa Blanca rechaza.

Claudia Sheinbaum busca dejar claro que, si bien México continuará trabajando con Estados Unidos en temas de seguridad y migración, el respeto a la soberanía es innegociable.

