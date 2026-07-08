Mendoza definió cómo funcionarán los tribunales durante la feria judicial de invierno

El ministro Mario Adaro y un equipo de coordinadores quedarán al frente de la Justicia mendocina

Horarios de atención y guardias en toda la provincia

El funcionamiento de los tribunales habilitados, juzgados y oficinas de turno se concentrará exclusivamente en el horario matutino, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30, mientras que la atención al público general quedó fijada de 8 a 13.

La normativa detalla la cobertura para las cuatro circunscripciones judiciales, asegurando atención en los departamentos del Gran Mendoza, así como en las sedes y delegaciones del Valle de Uco (Tunuyán), el Este (San Martín) y el Sur provincial (San Rafael, General Alvear y Malargüe).

Los servicios esenciales de soporte, como la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, el Cuerpo de Mediadores, el Registro Provincial de Adopción y las oficinas de notificaciones, mantendrán guardias con personal designado.

Presentaciones electrónicas y plazos procesales

Respecto al funcionamiento del portal digital para el ingreso de documentación, la Dirección de Informática del Poder Judicial mantendrá habilitada la plataforma únicamente para la presentación de escritos destinados a los juzgados y tribunales que se encuentren de turno.

La Suprema Corte oficializó las guardias de los tribunales mendocinos para la feria de invierno

El documento aclara una disposición importante sobre los plazos y la carga de archivos previo al inicio del receso:

Escritos generales: todo trámite ingresado en expedientes no habilitados entre las 13 del 8 de julio y las 23.59 del 9 de julio será procesado con fecha del primer día hábil posterior a la feria.

todo trámite ingresado en no habilitados entre las será procesado con fecha del primer día hábil posterior a la feria. Feria activa: a partir de las 00 del 10 de julio, el sistema solo admitirá peticiones dirigidas formalmente a los tribunales de turno para asuntos de extrema urgencia.

Una vez finalizado el receso judicial de invierno, todas las dependencias que cumplieron funciones de guardia deberán elevar un informe estadístico detallado antes del 10 de agosto para auditar el volumen de actividad desarrollada durante las dos semanas de feria.