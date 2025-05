Macri dijo que si la LLA sale segundo o tercero puede ser "una catástrofe" para el gobierno. 

El expresidente y titular del PRO dijo en una entrevista televisiva que "si el mundo y el mercado ven que llegan segundos o terceros en los dos lugares (por Capital y Provincia) es una catástrofe"

Macri apuntó contra Karina Milei e insistió que no hay unidad con LLA porque ella la impidió y aseguró que fue la secretaria General de la Presidencia la "que decidió no hacer acuerdos en ningún lado. Ellos tienen la decisión de no hacer un acuerdo. A Javier (Milei) le venden el cuento de que Jorge (Macri) no quería un acuerdo en la Ciudad pero no es cierto".