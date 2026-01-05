Las 3 mejores aplicaciones para que turistas argentinos paguen en Chile

En este 2026, las aplicaciones fintech permiten acceder a cotizaciones cercanas al dólar MEP, evitando el recargo del 30% por "dólar tarjeta". Hay 3 de ellas en particular que ofrecen tarjetas virtuales o físicas, pagos contactless y conversión favorable al momento de desembolsar dinero del otro lado de la cordillera.

compras, en chile, arca, tarjeta de credito.jpg Conviene usar las aplicaciones en Chile antes que las tarjetas físicas.

Las 3 mejores aplicaciones para pagar en Chile

Prex es considerada por muchos la mejor opción específica para Chile. Esta aplicación lanzó el "Bolsillo CLP", una funcionalidad que muestra el saldo en pesos argentinos o dólares convertido automáticamente a pesos chilenos, con cotización diaria competitiva. Los consumos se debitan primero de dólares (adquiridos al tipo MEP) y luego de pesos, evitando conversiones desfavorables. Se puede pagar con la tarjeta Prex habitual o vía contactless desde el celular, en cualquier comercio que acepte Mastercard.