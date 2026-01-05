Las 3 mejores aplicaciones para que turistas argentinos paguen en Chile

Viajar a Chile se ha convertido en una opción muy popular para los turistas argentinos, especialmente para realizar compras en ciudades como Santiago o Viña del Mar. Sin embargo, con las diferencias en las cotizaciones cambiarias y los recargos por usar tarjetas tradicionales, elegir el método de pago correcto puede marcar una gran diferencia en el presupuesto. Y hay ciertas aplicaciones que han empezado a tener más frecuencia en su uso.
En este 2026, las aplicaciones fintech permiten acceder a cotizaciones cercanas al dólar MEP, evitando el recargo del 30% por "dólar tarjeta". Hay 3 de ellas en particular que ofrecen tarjetas virtuales o físicas, pagos contactless y conversión favorable al momento de desembolsar dinero del otro lado de la cordillera.
Las 3 mejores aplicaciones para pagar en Chile
Prex es considerada por muchos la mejor opción específica para Chile. Esta aplicación lanzó el "Bolsillo CLP", una funcionalidad que muestra el saldo en pesos argentinos o dólares convertido automáticamente a pesos chilenos, con cotización diaria competitiva. Los consumos se debitan primero de dólares (adquiridos al tipo MEP) y luego de pesos, evitando conversiones desfavorables. Se puede pagar con la tarjeta Prex habitual o vía contactless desde el celular, en cualquier comercio que acepte Mastercard.
En segundo lugar, AstroPay se posiciona como una billetera global ideal para viajeros. Permite cargar dólares o pesos argentinos a tasas bajas y emitir tarjetas virtuales o físicas aceptadas internacionalmente. En Chile, los pagos se procesan en moneda local con conversión favorable, similar al dólar MEP, y ofrece cashback en ciertas operaciones. Es especialmente útil para compras online o en comercios físicos.
Mercado Pago, la más conocida en Argentina, también es una alternativa sólida, aunque menos especializada en Chile que las anteriores. Permite comprar dólares MEP directamente en la app, mantenerlos en cuenta y usar la tarjeta para pagos en el exterior con cotización competitiva. En el país trasandino, funciona bien para QR o contactless en comercios que acepten Mastercard y evita parte de los recargos si se liquida en dólares.