La Selección de Francia tuvo un preocupante traspié de local en su ensayo contra Costa de Marfil

Buen inicio para la Selección de Francia y sorpresa al final

Asumiendo como local su rol de protagonista, la primera llegada del partido fue para la Selección de Francia, dirigida por Didier Deschamps, a los seis minutos. Su máxima figura, Kylian Mbappé recibió un balón entrando por izquierda al área grande, desde donde intentó con un remate rasante y fuerte al primer palo, pero el arquero Yahia Fofana le adivinó las intenciones y pudo desviarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futebol_info/status/2062644856875343962&partner=&hide_thread=false Guéla Doué, irmão de Desiré Doué, marcou um dos gols da vitória da Costa do Marfim sobre a França e comemorou dando um chute na bandeirinha francesa.



@sportv | @geglobo pic.twitter.com/bBV4ORHK8V — Planeta do Futebol (@futebol_info) June 4, 2026

En 15 minutos, el mediocampista Aurelien Tchouameni jugó para el volante Adrien Rabiot, que recibió a algunos metros del área grande y cruzó un zurdazo alto, apenas desviado por encima del ángulo izquierdo de Fofana.

Cinco minutos más tarde, el delantero Michael Olise se desprendió por el costado derecho, recibió dentro del área y quiso disparar abriendo el pie izquierdo, aunque Yahia Fofana pudo contener un remate muy centralizado.

La primera llegada del conjunto africano se dio a los 40 minutos, cuando el delantero Simon Adingra pudo recuperar cerca de la medialuna del área rival y sacó un disparo rápido ante el achique del arquero Mike Maignan, que detuvo el remate con la mano derecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigasTopFutbol/status/2062625569619980302&partner=&hide_thread=false PISADA CORTITA Y DERECHAZO DE RAYAN CHERKI



ES UN GOLAZO para poner en ventaja a Francia ante Costa de Marfil pic.twitter.com/pf7mX1xr4u https://t.co/hzpiXGtmg1 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 4, 2026

Gol de Rayan Cherki y festejos en Nantes

Francia pudo abrir el marcador a los 44 minutos de la primera etapa: Rayan Cherki, una de las figuras del Manchester City inglés en esta temporada, controló cerca del borde del área rival, eludió a un rival con una gambeta corta excelsa y cruzó un derechazo bajo, para el 1-0.

Costa de Marfil marcó el empate parcial en la primera llegada de riesgo del complemento, a los siete minutos, con una combinación rápida desde la defensa para llegar al área rival en tres toques y dejar mano a mano a Guéla Doué, que definió de derecha para superar a Maignan.

Costa de Marfil igualó y fue por más

A los 16 minutos, el extremo Marcus Thuram fue habilitado por el costado izquierdo, enganchó hacia el medio y sacó un derechazo bajo al primer palo, que se fue desviado por poco.

Cuando iban 38 minutos de la segunda mitad, un centro al punto del penal del carrilero Guéla Doué fue rematado de primera por Amad Diallo, que puso la pelota en el segundo palo, lejos del alcance de Maignan, para sentenciar una remontada increíble y muy festejada en las tribunas.

La Selección de Francia volverá a jugar de local antes de viajar a la disputa del Mundial 2026

El combinado francés continuará su preparación para la próxima Copa del Mundo con un amistoso ante Irlanda del Norte, el lunes 8 de junio y jugando como local, mientras que Costa de Marfil ya no tiene amistosos por delante antes del Mundial.