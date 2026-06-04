Uno de los favoritos y vigente subcampeón mundial, la Selección de Francia perdió 2 a 1 frente a Costa de Marfil sobre el final del encuentro disputado este jueves, en la ciudad francesa de Nantes. Los goles africanos fueron obra de Doué y Diallo, remontando la ventaja que puso Rayan Cherki en el primer tiempo.
La Selección de Francia tuvo un preocupante traspié de local en su ensayo contra Costa de Marfil
La Selección de Francia enfrentó a Costa de Marfil en Nantes en un amistoso internacional preparatorio para el Mundial 2026 y fue derrotada
Cherki, a los 44 minutos del primer tiempo, anotó un festejado gol local antes del descanso, pero en el reinicio llegó la remontada con tantos del defensor Guéla Doué (53') y Amad Diallo (84), para dar la sorpresa en el amistoso internacional.
Buen inicio para la Selección de Francia y sorpresa al final
Asumiendo como local su rol de protagonista, la primera llegada del partido fue para la Selección de Francia, dirigida por Didier Deschamps, a los seis minutos. Su máxima figura, Kylian Mbappé recibió un balón entrando por izquierda al área grande, desde donde intentó con un remate rasante y fuerte al primer palo, pero el arquero Yahia Fofana le adivinó las intenciones y pudo desviarlo.
En 15 minutos, el mediocampista Aurelien Tchouameni jugó para el volante Adrien Rabiot, que recibió a algunos metros del área grande y cruzó un zurdazo alto, apenas desviado por encima del ángulo izquierdo de Fofana.
Cinco minutos más tarde, el delantero Michael Olise se desprendió por el costado derecho, recibió dentro del área y quiso disparar abriendo el pie izquierdo, aunque Yahia Fofana pudo contener un remate muy centralizado.
La primera llegada del conjunto africano se dio a los 40 minutos, cuando el delantero Simon Adingra pudo recuperar cerca de la medialuna del área rival y sacó un disparo rápido ante el achique del arquero Mike Maignan, que detuvo el remate con la mano derecha.
Gol de Rayan Cherki y festejos en Nantes
Francia pudo abrir el marcador a los 44 minutos de la primera etapa: Rayan Cherki, una de las figuras del Manchester City inglés en esta temporada, controló cerca del borde del área rival, eludió a un rival con una gambeta corta excelsa y cruzó un derechazo bajo, para el 1-0.
Costa de Marfil marcó el empate parcial en la primera llegada de riesgo del complemento, a los siete minutos, con una combinación rápida desde la defensa para llegar al área rival en tres toques y dejar mano a mano a Guéla Doué, que definió de derecha para superar a Maignan.
Costa de Marfil igualó y fue por más
A los 16 minutos, el extremo Marcus Thuram fue habilitado por el costado izquierdo, enganchó hacia el medio y sacó un derechazo bajo al primer palo, que se fue desviado por poco.
Cuando iban 38 minutos de la segunda mitad, un centro al punto del penal del carrilero Guéla Doué fue rematado de primera por Amad Diallo, que puso la pelota en el segundo palo, lejos del alcance de Maignan, para sentenciar una remontada increíble y muy festejada en las tribunas.
La Selección de Francia volverá a jugar de local antes de viajar a la disputa del Mundial 2026
El combinado francés continuará su preparación para la próxima Copa del Mundo con un amistoso ante Irlanda del Norte, el lunes 8 de junio y jugando como local, mientras que Costa de Marfil ya no tiene amistosos por delante antes del Mundial.