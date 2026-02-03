Walter Bento, culpable de ser jefe de una banda criminal y de lavado de activos

Walter Bento juicio 2026 tribunales El ex juez federal Walter Bento. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Con el fallo parcial de este martes, Walter Bento continuará preso en Complejo Penitenciario Federal ubicado en Cacheuta a la espera de que en el resto de la semana se discuta y defina la cantidad de años de prisión que recibirá. En esa audiencia de cesura podría recibir una pena de entre 5 y 50 años.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La investigación que nació en 2021 determinó que que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicada a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarios o la libertad.

Diego Aliaga -que fue asesinado a mediados de 2020- era la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. De acuerdo con la pesquisa del fiscal Dante Vega, el hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

walter bento juicio días finales Walter Bento enfrentó el megajuicio durante 2 años y medio. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores sostenían que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.