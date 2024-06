Senadora oficialista busca agilizar procesos de adopción eliminando la necesidad de tener un abogado

Lo que pretende Sainz es que entre esas excepciones se sume a los juicios por adopción para "facilitar el ejercicio de la acción de manera de agilizar el proceso".

El abogado Osvaldo Vega, en representación de la agrupación Profesionales del Derecho Autoconvocados, presentó una nota en la Legislatura para expresar su rechazo.

Los argumentos de la senadora para eliminar abogados del Juicio de Adopción

Según las normas actuales, para obtener la sentencia de Adopción, con la cual un niño o adolescente será emplazado al estado de hijo de una familia adoptiva y podrá afirmar su identidad, se debe iniciar un Juicio de Adopción en el cual los pretensos adoptantes necesitan patrocinio letrado.

Dice la senadora que entonces esos posibles padres adoptivos tienen dos opciones: "Acudir a los codefensores y abogados ad hoc de familia, quienes actualmente se encuentran colapsados por la cantidad de causas que tienen a su cargo; o buscar la asistencia de un abogado particular, quien obviamente, cobrará por su trabajo".

El problema - plantea- es que "muchas familias no tienen los recursos para abonar un abogado particular o deben ahorrar durante un tiempo para poder afrontar dicho proceso, lo que conlleva a un retardo, muchas veces excesivo, en el inicio de la acción, vulnerando de esta manera los principios de tutela judicial efectiva, el interés superior del niño y su derecho a la identidad".

El Juzgado de Familia convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

La senadora sanrafaelina, profesora de Educación Física, entiende que la exigencia del patrocinio letrado en este caso puede llevar a la obstaculización del proceso, no por un mal desempeño de los profesionales sino porque es un requisito más que dificulta la agilidad de la adopción.

Y además, plantea que el juez que interviene en el proceso de adopción es el mismo de la etapa anterior al juicio por lo que tiene un conocimiento profundo del caso.

En virtud de ello y "haciendo especial énfasis en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes" es que presentó el proyecto.

La crítica de Profesionales del Derecho Autoconvocados

Este grupo de abogados plantea, por un lado, que los abogados ad hoc no están colapsados y que los particulares no cobran honorarios profesionales al contado, dan facilidades y hasta postergan su cobro a la finalización del juicio de adopción; por lo que no sería una causa real de demora del proceso.

"El proceso de adopción es un juicio y debe contar con patrocinio letrado", dicen.

"En situaciones de tanta vulnerabilidad como es la adopción, se debe acompañar en todo el proceso a la parte más débil, la familia que da en adopción", esgrimen. Y aducen que las demoras en los procesos de familia nada tienen que ver con el accionar de los letrados, sino porque el sistema judicial no resuelve sus problemas de lentitud y "pésimo funcionamiento".

En los procesos de Familia "los profesionales abogamos por la solución más expeditiva posible".

Por otro lado, en cuanto a la defensa de la necesidad de la labor jurídica en el juicio, expresaron también que "la adopción genera una mutación en el emplazamiento del estado de familia de las personas, y por lo tanto crea, modifica y extingue relaciones y situaciones jurídicas patrimoniales y extrapatrimoniales, que necesariamente deben ser puestas en conocimiento de los pretensos adoptantes, cosa que solo se puede resolver con asistencia de letrado, ya sea un defensor del Ministerio Público de la Defensa, Ad Hoc o particular".

Lo cierto -dicen- "es que ningún juez ni ente administrativo puede suplir dicho asesoramiento jurídico" y el mismo forma parte del derecho de defensa garantizado por la Constitución Nacional.

Por todo ello es que, en defensa de los profesionales y de ese derecho de adoptantes y niños en estado de adoptabilidad es que solicitan al Colegio de Abogados y a la Legislatura que no se apruebe el proyecto de la senadora Sainz.