Se juntó con una prostituta, la amenazó con un cutter y la retuvo 2 horas mientras le robaba

El hecho por el cual se lo imputó ocurrió el 30 de abril pasado, en Capital. Por ese hecho, el sospechoso fue acusado por robo agravado por el uso de arma, privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia y abuso sexual simple agravado por el uso de arma.

robos en mendoza.jpg El encuentro ocurrió en un departamento de calle Mitre al 600, a metros de calle Colón, de Capital.

El robo cometido a una prostituta

El joven de 19 años pactó el encuentro con una chica de 24 años a las 21.30 del 30 de abril pasado, en un departamento de calle Mitre al 600, a metros de calle Colón, de Capital.

Cuando ya estaban en el interior del departamento, la situación cambió por completo para la mujer cuando su cliente sacó un cutter y la amenazó.

La obligó a desbloquear su teléfono, y él mismo se hizo una transferencia de $10.000 desde el Mercado Pago de la víctima hacia su cuenta registrada a su nombre. También le robó otros $10.000 que la mujer tenía en efectivo.

Parecía que todo había terminado, pero el joven agresor la maniató y la llevó hasta el baño, donde la sentó en el inodoro y la obligó a besarlo durante varios minutos.

Edificios-Polo-Judicial-Penal-700x525.jpg La fiscalía de Robos y Hurtos pidió que el joven quede preso mientras dure el proceso de investigación hasta llegar al juicio.

Sin saber bien qué hacer, pero con la situación controlada, el sospechoso llevó a su víctima nuevamente hacia la habitación, la sentó en la cama y volvió a besarla varias veces, a pesar que la víctima no quería y no tenía manera de defenderse, ya que, según su relato, el agresor siempre la amenazó con el cutter, del cual no se desprendió en ningún momento.

Dos horas más tarde, la llevó nuevamente al baño donde la dejó encerrada y se fue del departamento. Cuando la mujer salió de allí, pidió auxilio e inmediatamente hizo la denuncia de lo ocurrido.

El muchacho fue detenido y el 5 de mayo fue imputado por robo agravado por el uso de arma, privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia y abuso sexual simple agravado por el uso de arma.