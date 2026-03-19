Por las estafas de Megatecnología, una mujer acepta declararse culpable pero no irá a la cárcel

cristhian holguin estafa megatecnología El fundador de Megatecnología, Christian Holguín, tiene pedido de captura por estafas reiteradas.

Megatecnología: condena y libertad porque devolvió parte del dinero

El juicio abreviado comenzó este miércoles en el Polo Judicial y terminará la semana próxima tras fijarse un cuarto intermedio hasta entonces.

La condena a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso que recibirá Daniela Heinrich obedece a un acuerdo entre la fiscal Mariana Pedot, de Delitos Económicos, y los abogados defensores de Daniela Heinrich como consecuencia de que la mujer reparó parcialmente el daño económico ocasionado pagándoles a una porción del total de los clientes que la denunciaron.

El caso de estafas de la empresa Megatecnología, que cerró sus puertas en agosto de 2025 dejando un tendal de afectados, acumuló en la Fiscalía de Delitos Económicos un total de 155 denuncias por un total de $245 millones.

Megatecnología-Carteles El local de Megatecnología cerró en agosto y comenzó el aluvión de denuncias por estafas.

El acuerdo alcanzado entre los abogados de Daniela Heinrich y la Fiscalía de Delitos Económicos comenzó a ser tratado tratado este miércoles al mediodía en el Polo Judicial por la jueza penal Alejandra Alonso, que había participado de las audiencias previas que demandó el proceso.

El juicio abreviado duró tres horas y media en su primera parte.

Estuvo presente la abogada Susana Soletti, designada por el Ministerio de Seguridad para representar a las víctimas aunque en esta etapa no tuvo injerencia ni participación por cuestiones procesales.