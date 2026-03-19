Daniela Heinrich, empleada y cuñada del fundador de la empresa Megatecnología, quedó a un paso de declararse culpable en un juicio abreviado que culminará la semana próxima y será condenada a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por el delito de estafas reiteradas. No irá a la cárcel y podrá circular libremente desde cuando quede oficializada la resolución judicial.
Por las estafas de Megatecnología, una mujer acepta declararse culpable pero no irá a la cárcel
La semana próxima termina el juicio abreviado del caso Megatecnología, que acumuló 155 denuncias por $245 millones. La devolución del dinero a algunas víctimas facilitó el proceso
Hasta que termine este proceso, la mujer de 41 años seguirá detenida con tobillera electrónica como ha ocurrido durante los últimos siete meses.
Su cuñado, el colombiano Christian Holguín, fundador de Megatecnología, está prófugo desde agosto último cuando se fue de Mendoza por avión tras cerrar la empresa.
Megatecnología: condena y libertad porque devolvió parte del dinero
El juicio abreviado comenzó este miércoles en el Polo Judicial y terminará la semana próxima tras fijarse un cuarto intermedio hasta entonces.
La condena a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso que recibirá Daniela Heinrich obedece a un acuerdo entre la fiscal Mariana Pedot, de Delitos Económicos, y los abogados defensores de Daniela Heinrich como consecuencia de que la mujer reparó parcialmente el daño económico ocasionado pagándoles a una porción del total de los clientes que la denunciaron.
El caso de estafas de la empresa Megatecnología, que cerró sus puertas en agosto de 2025 dejando un tendal de afectados, acumuló en la Fiscalía de Delitos Económicos un total de 155 denuncias por un total de $245 millones.
El acuerdo alcanzado entre los abogados de Daniela Heinrich y la Fiscalía de Delitos Económicos comenzó a ser tratado tratado este miércoles al mediodía en el Polo Judicial por la jueza penal Alejandra Alonso, que había participado de las audiencias previas que demandó el proceso.
El juicio abreviado duró tres horas y media en su primera parte.
Estuvo presente la abogada Susana Soletti, designada por el Ministerio de Seguridad para representar a las víctimas aunque en esta etapa no tuvo injerencia ni participación por cuestiones procesales.