Los 32 presos federales que viven apartados del resto y encontraron en el rugby una puerta de salida

Son 32. Ni uno más ni uno menos. Y hay lista de espera.

rugby carcel federal caciques (13).jpeg En ese terreno juegan todos los viernes, el día más esperado de la semana para los internos del pabellón del programa Rugby e inclusión de la cárcel federal VI. Axel Lloret

Es que no cualquiera puede formar parte de este selecto grupo que se da sus propias reglas de convivencia y que cuenta, entre otros, con un beneficio clave: no comparten celda. Es que, como decía, son 32 pero en una unidad prevista para 64. Y la intención del Sistema Penitenciario Federal es mantenerlo así mientras se pueda.

Lucas, el capitán

Lucas Di Pauli es el capitán de los Caciques de la cárcel federal de Mendoza. Como líder del grupo, nos autorizó a contar su historia.

Le queda exactamente la mitad de su condena por cumplir y unos cuantos desafíos por delante. Jugó al rugby hasta su adolescencia y sueña con volver a hacerlo afuera. Jamás imaginó que aquella pasión lo salvaría estando entre rejas.

rugby carcel federal caciques (10).jpeg Lucas Di Pauli, capitán de los Caciques VI. Es el único de los 32 que pudo salir para jugar un partido de rugby extramuros. Axel Lloret

Ese sentimiento se repite en cada uno de los 32 internos del pabellón, con quienes compartimos una tarde entre la ovalada y facturas preparadas por uno de ellos, después de que limpiaran el terreno de piedras para dejarlo lo más en condiciones posible para la primera tocata con invitados de afuera de su historia.

"Por un ratito no me sentí preso", confió uno en el tercer tiempo, terminando una jornada especial organizada por el profe Armando González; Juan Martín Bar, presidente de la ONG Caciques; la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nº 1, María Paula Marisi; y el subdirector del Instituto de Varones, que tiene a su cargo el programa Rugby e Inclusión, Fernando Fernández.

Con la 11 en la espalda, Lucas les agradece. A ellos, a la funcación Caciques y al Servicio Penitenciario Federal en general. Es importante para él que lo resalte. Pensó muchas veces la entrevista y no quiere olvidarse de nada ni de nadie.

Di Pauli ganó musculatura dentro de la cárcel levantando bidones de agua. Trabaja en la herrería, junto a la mayoría de los internos de su pabellón. Allí están armando sus propias máquinas para el gimnasio. "Necesitamos donaciones porque nos falta material", aprovecha para contar.

Su cama está a la izquierda de una de las 32 puertas verdes de la unidad. Es la de abajo de una cucheta que ocupa la mitad de su celda, tiene una camiseta de Los Pumas que le regaló su papá.

rugby carcel federal caciques (6).jpeg La Virgen de la Unidad Residencial 3 del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo. Axel Lloret

Las paredes están pintadas con frases religiosas pero no son de él. Venían con la celda que antes perteneció al pabellón de mujeres (que ahora tienen su propio edificio) y eligió dejarlas.

No tiene fotos. Tiene la suerte de que su familia lo visita todas las semanas. Una vez cada siete días, los internos pueden recibir familiares o amigos por 120 minutos. Los esperan en un sector especial, que cuenta con un patio en el que hay juegos para niños. Pueden compartir una merienda, un mate y charlar un buen rato antes de volver al pabellón.

Como capitán del equipo es uno de los que más pilas le pone al programa. Con el subcapitán pregonan las normas de conducta que hay que seguir para permanecer entre los 32. También lo hablan con los que no están, con esos con los que se cruzan solo a la hora de trabajar o de estudiar.

Arreglar los conflictos hablando y no con violencia es una de las principales. No tener ningún elemento prohibido es otra. Respetarse entre internos y a los penitenciarios es clave. También tienen que cumplir con una jornada de trabajo, otra de educación, una de gimnasio y un momento espiritual, previo al entrenamiento de cada viernes.

rugby carcel federal caciques (7).jpeg Di Pauli al lado del profe Armando, en la previa de la tocata por el cierre del año del programa Rugby e inclusión en la cárcel federal de Cuyo. Axel Lloret

No es nada fácil ser tolerante entre cuatro paredes. Tampoco lo es para los penitenciarios federales, que van rotando de provincia en provincia y puertas adentro del complejo cumplen una doble función: la de seguridad y la de tratamiento.

Por eso, para todos, este pabellón en el que están solo 32 de los 696 internos que hay en total, es una especie de respiro.

Voluntad y autoexigencia son otras de las dos palabras que sonaron no solo en boca de Di Pauli sino también en la de los chicos de la ONG Caciques, encargados de los momentos espirituales del programa.

Juan Bar, Candelaria Martín, Trinidad Bar y Pilar Fernández entran a la cárcel federal todos los viernes. También lo hacen en los complejos provinciales.

rugby carcel federal caciques (14).jpeg Juan Martín Bar con la guinda entre sus manos. Axel Lloret.

Ellos llegan a conocer algunos de los pensamientos más profundos de los Caciques. Con ellos se abren, se imaginan afuera, se reprochan lo hecho, hablan de recuerdos y se proponen metas, cortas y largas.

Claro, nada es color de rosas ahí adentro. Y cuando uno mete la pata e inclumple alguna de las reglas, se sienten frustrados como grupo. Hay que estarles encima. "Son como niños: si tienen mucho tiempo solos para pensar, se mandan alguna", ejemplifica siendo suave una de las autoridades del penal.

El 80% de los internos de la cárcel federal está allí por narcotráfico. También hay presos por contrabando, secuestro, facturación trucha, lesa humanidad, lavado. No hay un sector de "peligrosos" y, aunque hubo un crecimiento importante de ingresos en los últimos meses, todavía el complejo, que es relativamente nuevo (2018), no está completo.

rugby carcel federal caciques (12).jpeg "Me quiero tirar", me decía uno de los internos con ansiedad. Después de la tocata, se sacaron las ganas con un partidito de rugby. Axel Lloret

Tolerancia

Parte del proceso de cambio incluye dejar las adicciones, un flagelo común en la cárcel.

Cuando dejan de consumir, cambia no solo la relación con sus pares y con la autoridad sino también con sus seres queridos. La familia lo siente. Son muchos los que a partir de ello pueden perdonarse y perdonar.

"Con el primer tackle me saqué ocho años de cárcel", dijo alguna vez uno de los Espartanos. Así se siente jugar al rugby entre rejas. Por eso pelean contra sus fantasmas internos para no dejar de pertenecer. La vida pasa por estar o no entre los 32.

Se ríen. Se putean. Se revuelcan y se lastiman. Compiten. Se abrazan.

No. No lo estoy romantizando. Cuento solo lo que vi en apenas dos horas de juego.

rugby carcel federal caciques (19).jpeg Detrás de ese muro pasan la mayor parte del tiempo los presos del pabellón de rugby. Axel Lloret

Y lo cuento porque también vi a los otros. A los de la unidad que está separada de la Nº 3 solo por un pasillo. Con su rostro y sus manos pegadas al vidrio cubierto de rejas nos miraba un interno. Otros dos intentaban pispear también. Esa es la otra realidad. La del que no está. La del que no logró meterse entre los 32. La del que no juega en el patio ni comparte gaseosas y facturas con nosotros. Y es triste.

Tolerancia. A la frustración y a la espera. Es el principal logro que los penitenciarios ven en los internos que juegan al rugby y participan del programa. Ellos los conocen bien y los notan mejor.

Remarcan esa capacidad de espera porque no es natural en alguien que está encerrado 24/7. 10 minutos para el que está adentro es una hora; una hora es un día; y un día es una eternidad.

"El rugby es el medio y el objetivo es la reinserción", cuenta Juan Martín Bar, líder de la ONG Caciques. El programa tiene cuatro pilares: el rugby, el trabajo, la educación y lo espiritual. Está estudiado y probado. Funciona.

Los Espartanos resaltan, por ejemplo, que hay un 65% de reincidencia entre los que no participan de Rugby e inclusión; mientras que se reduce solo a 5% entre los que sí. Así de abismal es la diferencia.

rugby carcel federal caciques (17).jpeg Di Pauli con la pelota. Detrás, jugando con un combinado de internos, el jugador de Huarpes Eduardo Guardatti. Axel Lloret

A la jueza Marisi se le cae alguna lágrima cuando habla de superación. Intenta que no me dé cuenta pero no es buena para disimularlo.

Muchos de los que están en el pabellón de los Caciques tienen una condena que lleva su firma; y con el programa que impulsa con insistencia -y para el que consigue camisetas, banderas y hasta tierra para aminorar los efectos de las piedras de la "cancha"-, la intención es que no vuelvan a pasar por el banquillo de un tribunal.

Que salgan del penal y sean afuera la mejor versión que de ellos mismos puedan ser.

rugby carcel federal caciques (1).jpeg La bandera más nueva de los Caciques del complejo federal de Cuyo. Axel Lloret

Cuando aún no se define si los Vikingos, Paso a Paso o algún otro de los equipos se quedará con el torneo de tocata, nos toca partir.

Pasamos otra vez por cada una de las puertas de seguridad, por pasillos con olor a encierro, por el detector de metales. Miramos por última vez el viñedo que trabajan los internos. Saludamos a los que revisaron cada bolsillo, bolso y material tecnológico que entramos. Y escuchamos el sonido del portón al cerrarse.

Se siente como una cachetada. Subimos nuestras cosas al auto y nos juramos siempre tenerla presente para no caer del otro lado.

rugby carcel federal caciques (16).jpeg Ya desde afuera, respirando libertad. Axel Lloret

*Si querés colaborar podés escribir al 2614708765 o al Instagram @caciquesmdz