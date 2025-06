Lavado de dinero: se entregó Fabián Rossi, ex apoderado de "la Rosadita" en la "ruta del dinero K"

Estrategia de los condenados por lavado de dinero en la ruta del dinero K

Los otros citados por el Tribunal son el ex presidente de "Austral Construcciones", Julio Mendoza, el ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado Juan De Rasis, un ex empleado de SGI César Fernández, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro, de 79 años.

Rossi presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría, por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años. Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.

La Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja directa que presentaron todas las defensas contra las condenas resueltas en el juicio oral, entre ellas la de Lázaro Báez a diez años de cárcel.

Báez está con arresto domiciliario en otra causa penal y el Tribunal dispuso determinar cuánto le falta cumplir de condena.

Fuente: Noticias Argentinas.