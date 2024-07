Las teorías finales por el crimen de un prestamista de Maipú: ¿sicariato o robo?.

Embed - JUICIO POR JURADO POR EL HOMICIDIO DE JUAN CARLOS FRACCHIA -ALEGATOS DE CLAUSURA

El abogado querellante, Alfredo Paturzo, se adhirió a la teoría de la Fiscalía y agregó que cuando Córdoba declaró durante el juicio "nunca mostró ningún signo de emoción por la muerte de quien consideraba su amigo".

En contraparte, la defensora oficial Ximena Morales, que representa legalmente al asesino confeso, planteó que "no hay dudas que Gustavo Delgado mató a Juan Carlos Fracchia, que lo hizo con un arma de fuego y que disparó dos veces. Pero si esto fue un homicidio por precio: ¿cuál fue el precio? ¿Cómo se pactó, cuándo y dónde? Tenemos claro que no fue así. Fue un pacto, pero no fue un pacto para matar. Si hubiera ido a matar, hubiera entrado a disparar directamente y no se habría trenzado a golpes con la víctima".

Finalmente, el abogado defensor del mecánico, Julio César Murúa, desechó ambas versiones y aseguró que su cliente no tuvo nada que ver con el hecho: "No existió ese pacto, ni para robar ni para matar. No hay ninguna prueba certera de ese pacto entre Córdoba y Delgado. Sólo las escuchas telefónicas y la interpretación que hace sobre eso la Policía y la Fiscalía. Pero entre ambos no se comunicaron durante los 46 días posteriores al asesinato".

prestamista fracchia.jpg Juan Carlos Fracchia era un prestamista de Maipú.

Crimen en Maipú

El 14 de julio de 2021, una empresa de seguridad recibió la notificación de que estaba sonando la alarma de un domicilio ubicado en calle Ameghino al 460. Como no recibían contestación por parte del propietario, se comunicaron con su pareja. La mujer se dirigió al lugar e ingresó con ayuda de personal policial. Se encontraron con Juan Carlos Fracchia que estaba tirado sobre la cama, consciente, imposibilitado para moverse y con un disparo en la cabeza.

El hombre quedó internado pero murió al día siguiente. Si bien en el lugar faltaba su teléfono celular, rápidamente los testigos reconstruyeron que el hombre era prestamista, que atendía en una oficina ubicada dentro de su domicilio y que tenía problemas con un mecánico por deuda de dinero y otros asuntos.