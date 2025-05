La nueva fiscal de Homicidios debutó en un juicio por un intento de femicidio

Este lunes comenzó un juicio en el Polo Judicial Penal con ciertas particularidades. No sólo porque está calificado como femicidio, no sólo porque un hombre está acusado de balear en la cabeza a su pareja, no sólo porque la víctima se salvó por milímetros, sino también porque quien encabeza la acusación por el hecho ocurrido en Las Heras es la nueva integrante de la Fiscalía de Homicidios.