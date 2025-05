Declaró el acusado por el femicidio de Jésica Olguín: "No soy un monstruo, ni un violador, ni un asesino"

femicidio en mendoza juan manuel tarres jesica olguin.jpg Juan Manuel Tarres brindó su versión sobre el femicidio.

Su relación con la víctima del femicidio

Juan Manuel Tarres explicó que siempre tuvo una buena posición económica por su trabajo haciendo instalaciones de seguridad. Tras estar en España y otros lugares del país trabajando, conoció a Jésica Olguín en Chile. Detalló que la mujer había tenido un pasado complejo en su adolescencia en Mar del Plata, incluyendo ser víctima de una violación en manada, y que en el país trasandino tenía una relación de pareja con un narcotraficante. Por esa historia de vida la describió como una "gata salvaje. Tenía unas ganas de vivir tremendas. Yo admiraba eso de ella".

Una vez que comenzaron la relación aseguró que "a mí se me escapó de las manos mi adicción a la droga. Soy culpable de tener una drogadicción acentuada y por mi culpa ella también cayó en eso. Yo dejé nuestra relación tóxica por ese motivo". Recordó que un día fue a su domicilio a ver a sus hijos y "encontré a Jésica Olguín con mi hermano teniendo una relación, porque se habían juntado a drogarse y terminó en eso. Yo golpeé a mi hermano y ahí decidí terminar la relación con ella definitivamente".

El dato no es menor ya que el hermano de Juan Manuel Tarres fue uno de los puntos claves que derivó en su detención el día del femicidio e incluso durante el juicio por jurado declaró en su contra.

femicidio en mendoza jesica olguin 2.jpg Jésica Olguín, la víctima del femicidio en Las Heras.

El día del femicidio

Sobre el 22 de enero de 2023 en que fue encontrado el cadáver de Jésica Olguín en un domicilio en Las Heras, Juan Manuel Tarres sembró su coartada. Explicó que en horas de la siesta había estado en el lugar tomando cocaína y teniendo relaciones sexuales con ella -se encontraron rastros de su ADN en las partes íntimas del cadáver-. Pero aseguró que luego se fue del lugar y a la noche se dirigió a la casa de su tía, donde terminó siendo detenido.

"Caí preso sin ser consciente de qué estaba acusado. No tenía idea de lo que pasó ya que me desmayé en la casa de mi tía tras tomar pastillas y a los cinco días aparecí en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Me han encerrado con 150 monstros, violadores y asesinos", graficó el presunto femicida.

Con su declaración se cerró la etapa testimonial del juicio. Este jueves se realizarán los alegatos, donde probablemente la Fiscalía de Homicidios solicitará al jurado que lo declare culpable por el femicidio y luego la defensa clamará por su absolución. La palabra final la tendrán los doce integrantes del jurado popular.

femicidio en mendoza jesica olguin y juan manuel tarres las heras 3.jpg La víctima y el presunto autor del femicidio en Las Heras.

Femicidio en Las Heras

Según sostiene la investigación, en las últimas horas del 22 de enero de 2023 Juan Manuel Tarres se dirigió hasta la casa de su expareja ubicada en el barrio Los Chiles de Las Heras. Ambos se habían separado hacía más de un año e incluso la mujer ya había radicado una denuncia anterior de violencia de género por lesiones y amenazas a mediados de 2021.

Durante toda la noche, Jesica Olguín vivió un calvario. El agresor le ató los pies y las manos, le puso una media en la boca, la abusó sexualmente y luego la estranguló con un cinturón. El Cuerpo Médico Forense determinó que la mujer fue asesinada tras ser estrangulada con un cinturón y fue atacada mientras estaba maniatada.

Tarres se fue del lugar hasta la casa de su tía ubicada en Guaymallén. Según la pesquisa, le confesó a la mujer que acababa de cometer el femicidio, se tomó un blíster de pastillas sedantes y se acostó a dormir. La tía le avisó de la situación a su otro sobrino, el hermano menor del presunto femicida, y fue él quien notificó a las autoridades. Personal policial se dirigió hasta el domicilio de la víctima donde la hallaron sin vida, al mismo tiempo que el sospechoso fue detenido tras un allanamiento.