La Justicia investiga cuatro denuncias por abuso sexual contra niños en una escuela de La Paz

►TE PUEDE INTERESAR: Aumentaron recompensa por datos de los autores de un robo, abuso sexual y tentativa de homicidio

camara-gesell-uncuyo_1000_1100.jpeg Se avanza en la organización de las Cámara Gesell en San Martín. La defensa solicitó poner un perito de parte.

En la última semana, el Ministerio Público Fiscal avanzó con la toma de las testimoniales a los padres de 4 de los chicos que habrían sido vulnerados. Aunque se espera la declaración de otros 6 tutores que aportarían el detalle de nuevos hechos.

El sospechado fue separado de manera preventiva hasta tanto se esclarezca su situación, pero todo está supeditado a que finalmente se tomen las declaraciones en un contexto de cuidado y con el equipo de profesionales para estos casos.

Fuentes de la Dirección General Escuela (DGE) indicaron que se activó el protocolo y fue separado de manera preventiva. Además continuará con la licencia hasta tanto se expida la Justicia.

►►TE PUEDE INTERESAR: La DGE anunció que alumnos de escuelas técnicas ingresarán directamente al 2° año de tecnicaturas

La trascendencia del caso molestó a algunos padres, porque hubo publicaciones en las redes sociales que afectaron el resguardo del colegio, con los posteos que dejaron en evidencia a la institución. Se trata de un ámbito educativo que alberga a chicos que provienen de familias de distintos niveles socioeconómicos y de distintos distritos de ese departamento.

Mientras se esperan que los niños vayan a declarar en San Martín, que es donde se cuenta con las instalaciones para la Cámara Gessell, la defensa del sospechado solicitó un perito de parte para controlar el proceso.

La defensa del maestro, un abogado particular, prefirió no realizar declaraciones por el momento, hasta tanto no avances las medidas de prueba.

"Los chicos tienen miedo de salir a la calle"

UNO consultó a una de las mamás denunciantes y señaló que hay preocupación y temor porque no saben si el maestro está en La Paz. "Creemos que a esta altura se pudo haber ido a otro lugar", dijo muy angustiada.

"En mi caso yo le pagué asistencia profesional a mi nene, pero no es así en todos los casos. Los chicos tienen mucho miedo de salir a la calle, porque tienen temor de encontrarlo y que los enfrente", contó la mamá.

Respecto del accionar de la DGE aclaró que "ellos nos dicen que cumplieron con los protocolos, pero nosotros no sabemos nada de cómo está actuando la Justicia".

En el pueblo de La Paz y en la zona de Desaguadero toda la situación es muy difícil porque la comunidad es muy pequeña y todos se conocen.

"No entendemos que pudo haber pasado. Estamos en shock todavía por todo lo que está pasando, es una escuela donde han pasado muchas generaciones de vecinos", aseguró un poblador consultado por el clima enrarecido que se vive por estos días.