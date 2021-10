Juicio de lesa humanidad en Mendoza: testigo relató el secuestro de sus padres

“Mis padres tenían 23 años, mi papá trabajaba de chofer en la empresa Coca Cola. Mi mamá era ama de casa y los dos eran militantes de Montoneros. Recuerdo que la noche anterior o unas noches antes que desaparecieran mis padres, entrada la madrugada, llegó a mi casa una familia. Tocaron la puerta, mis padres se asustaron; fueron y abrieron. Se encontraron con una familia entera”, recordó la testigo.

Gutiérrez Fernández sostuvo: “Era un hombre, una mujer, su bebe, la abuela del bebe y un perro. Se quedaron una noche en mi casa. Fue todo muy raro. Yo tenía cinco años, no recuerdo mucho. Esa gente pasó esa noche en casa y se fue al otro día, esa situación me quedó a mí muy grabada”. La mujer contó además que “eran una familia que evidentemente se estaba escondiendo. Huían. Eso lo recuerdo muy bien, pero no recuerdo cómo se llamaban”.

imagen.png Durante el juicio de lesa humanidad en la causa "Destacamento 144" una testigo relató la detención de su padre durante la última dictadura militar.

La testigo durante su narración dijo: “Después, al otro día o al siguiente, una mañana, mi papá, como siempre se fue a trabajar, y mi mamá también salió a hacer sus trámites. Me dejaron en la casa de unos vecinos que viven en muy cerca de mis padres. Mi mamá salió y directamente no volvió nunca más”. Sobre su padre, reveló al Tribunal que "cuando volvía de trabajar, no pudo entrar a la casa porque apenas llegó lo agarraron unos militares y lo golpearon".

"Todo eso lo pude ver entonces porque la casa donde estaba quedaba adelante. Era como un PH, propiedad de un subcomisario de la Policía provincial. Lo conocíamos como el señor Castillo. Desde la vivienda en la que estaba se podía ver todo lo que pasaba en la calle. Desde ahí vi cuando lo agarraron a mi papá y se lo llevaron”, apuntó.

"Esa misma noche, se escuchó el movimiento de muchas personas que estaban en la calle, esperando a Montecino (por Juan Manuel Montecino) quien era muy amigo de mi papá. Lo conocía como 'tío Carlos'. Debería ser su nombre secreto. Después me enteré quién era. A él lo mataron en la puerta de mi casa, cuando él llegaba a buscar a mi papá”, aseguró Gabriela Gutiérrez Fernández.

“Se ve que él se dio cuenta que lo estaban esperando, venía en bicicleta lo tirotearon ahí en la puerta de mi casa, yo todo eso lo vi con mi amiga Alejandra”, acotó la mujer que por entonces tenía 5 años, continuó.

Además, reveló que fue amenazada con un arma por los secuestradores para que entregara la llave del domicilio que habitaban con sus padres. Tras este episodio, la niña quedó a cargo de sus abuelos, en Buenos Aires.

“Lo único que supe, con los años, es que mis padres fueron asesinados poco tiempo después de que desaparecieran, alrededor de un mes de pasado el secuestro. También supe que a mi madre la habían dejado muerta en la puerta de una farmacia. Se ve que como que se había enfrentado, la dejaron ahí. Mi familia de Mendoza no fue a reconocer el cadáver. Por eso no sabemos dónde está o la llevaron. También desconocemos el destino de mi papá”, añadió Gutiérrez Fernández.

Ante ello, el fiscal Daniel Rodríguez Infante le pregunto cómo supo que le sucedió a sus padres y la mujer respondió que muchos años después, su tío Jorge Fernández, le aseveró que ambos habían sido asesinados un mes después de haber sido secuestrados.

Después fue el turno de declarar de Ricardo Alberto Allende quien relató como fue secuestrado en 1976 junto a sus padres y su hermano por personal de la Fuerza Aérea, que los trasladó a la Comisaria 16.

En tanto, su padre fue llevado a la IV Brigada Aérea donde tras ser golpeado en varias ocasiones fue liberado en 1978.

Al finalizar los testimonios, el TOF llamó a un cuarto intermedio en el juicio por los delitos de lesa humanidad hasta el viernes 29 de octubre.

Fuente: Télam