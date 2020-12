La razón principal del traslado, es que el detenido por el asesinato de Florencia Romano se habría querido quitar la vida.

Prado señaló a Canal 7 que "se observó un cuadro de ansiedad moderado" y aseguró que Pablo Arancibia ya tiene antecedentes previos pero fue internado para ser sometido a observación.

"La internación fue con el objetivo de estabilizar y observar el efecto de la medicación efectuada", señaló la directora de El Sauce.

La profesional también aseguró que Arancibia pasó bien la noche y que es es probable que reciba el alta "pronto".

"Él tiene antecedentes de trastorno de ansiedad. Desde muy joven que tiene un tratamiento", aseguró.

Finalmente, alrededor de las 16 se confirmó que volvía a la cárcel.

La declaración de Arancibia

El acusado por el femicidio de Florencia Romano aún no ha declarado oficialmente pero sí dijo varias cosas mientras estaba detenido.

Pablo Arancibia manifestó que fue su pareja, Micaela Méndez, la que mató a Florencia Romano mientras él se encontraba en la calle comprando una gaseosa.

Según Arancibia, él y Florencia se encontraban tomando fernet con cola cuando se acabó la gaseosa. Fue a comprar y allí se encontró a la menor muerta en el piso.

No obstante, esta declaración no ha sido oficial por lo que no está incluida en el expediente.