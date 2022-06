El hombre estaba viendo el partido de River Plate contra Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores, cervezas de por medio, y se quedó hasta altas horas de la madrugada. Relató que salió cuatro veces de la casa de su vecino para comprar en un kiosco cercano. En todas esas ocasiones observó a Humbertito junto a Gisela y Andrés Sosa Meza, otro joven que estuvo sospechado del femicidio pero finalmente terminó desvinculado. "Andresito me pidió un cigarrillo. Después lo vi que entraba con ella a una casa abandonada, iban abrazados. La última vez que salí vi que Humberto la llevaba a un descampado y después que salía asustado, se iba escondiendo entre los árboles", recordó.

Tal como ocurrió durante la etapa de investigación, el testimonio de Bustos complicó al imputado en el juicio: "A Humbertito le molestaba que Gisela anduviera con su padre. Decía que le sacaba la plata. Una vez me dijo que la iba a matar".

En la jornada de este martes también se ventilaron una serie de escuchas telefónicas donde el entorno familiar del sospechoso -su padre y sus hermanos- hacían referencia a que sabían que Humberto Navia había cometido el hecho. La teoría defensiva es que estas personas hablaban de esto en base a rumores barriales y no a información que tenían de primera mano. El juicio continuará con más testimonios hasta el miércoles y el jueves se realizará la etapa de alegatos, veredicto y sentencia.

María Gisela Villafañe.jpg La víctima del femicidio, María Gisela Villafañe.

Resistencia a las amenazas

Además de su relato respecto al femicidio, Jonathan Bustos narró la pesadilla que le ha tocado enfrentar desde el día del hecho de sangre. "El hermano de Humberto iba a mi casa y me decía que no declarara porque era el único que lo complicaba. Una vez me llevó con su abogado de apellido Romero. Me quiso asustar y presionar. Me ofrecieron pagarme unas cabañas para mi familia que no acepté porque Gisela era mi amiga y quiero que se sepa la verdad", dijo, para luego identificar en una foto al abogado en cuestión.

La escalada de violencia tuvo su pico un año después del femicidio cuando Bustos fue baleado en la cabeza. Ocurrió en las inmediaciones de su domicilio en Rodeo de la Cruz y logró sobrevivir pese a haber recibido un impacto de bala en el costado de la frente. "Estuve internado en el Hospital Central y pasé por dos operaciones. Me dijeron que el padre de Humberto había pagado para que me maten pero la verdad es que yo no sé si fue él", recordó. Ese expediente terminó con una condena a 8 meses de prisión contra un sujeto.

Lo último que sufrió, según su testimonio, fueron dos cartas amenazantes que recibió hace unos meses. "Me las tiraron por el pasillo de mi casa. No estaban escritas sino que las habían armado con recortes de letras de diario. Decían que no me presentara a declarar en el juicio", profundizó.

Tras su testimonio, Jonhy Bustos se acercó a una dependencia judicial para solicitar medidas de resguardo para él y para sus familiares.

JUICIO POR JURADOS POR LA MUERTE DE GISELA VILLAFAÑE // ALEGATOS DE APERTURA

Crimen en Guaymallén

El cadáver de Gisela Villafañe fue hallado el 8 de mayo de 2019 en un descampado ubicado en el barrio Sueños Cumplidos. Tenía golpes en distintas partes del cuerpo y hasta le faltaba un pedazo de su rostro, pero un severo traumatismo de cráneo fue lo que le quitó la vida.

El primer detenido por el femicidio fue Guillermo Navia, un hombre de 57 años que era la pareja de la víctima fatal. Cayó ese mismo día. Existían antecedentes de violencia de género contra Gisela Villafañe. Sin embargo, terminó desvinculado de la causa al girar la pesquisa hacia su hijo, el Humbertito, y el Andresito, sospechados de haber abusado y matado a la víctima. El último de ellos quedó sobreseído porque la Fiscalía consideró probado que mantenía relaciones sexuales consentidas con la víctima y la tercera hipótesis apuntó a que Humberto Navia mató a la joven porque decía que le sacaba la plata a su padre.

►TE PUEDE INTERESAR: El Ministerio de Seguridad preadjudicó las viandas para los presos y pagará $4.457 millones por 2 años