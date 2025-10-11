Durante la detención de la mujer, ocurrida en Buenos Aires en mayo de 2023, se incautaron medicamentos psiquiátricos. En el mismo alojamiento fue hallado el hijo de 8 años, luego traído a Mendoza y revinculado con el padre.

Loncarich-Medicación incautada.jpeg

El juicio a Loncarich por sustracción de menores

Los hechos datan de mayo de 2023 cuando Carolina Loncarich se llevó al hijo de 8 años a Buenos Aires desoyendo la orden de la Justicia de Familia de que el menor se revinculara con el padre tras varios años de prohibición judicial.

La mujer está detenida en la penitenciaría en un sector destinado a los internos que podrían poner en riesgo su propia integridad.

El juicio comenzó el 4 de agosto último y ésta no ha sido la primera postergación "por cuestiones de agenda de las partes involucradas", justifican desde la coordinación del fuero penal.

Por estas horas se decidió que el debate contra Carolina Loncarich se reanude el 17 de octubre y que continúe el 4 de noviembre, ya en la recta final del proceso. Pero esas fechas son tentativas, advierten.

Están pendientes la recepción de los últimos testimonios y los alegatos de las partes. Luego, la sentencia.

El juicio a Carolina Loncarich comenzó hace poco más de 2 meses pero se ha discontinuado debido a reprogramaciones de las audiencias a pedido de las partes.

La última postergación del juicio por sustracción de menores se debió a la licencia de la jueza María Belén Renna.