El fiscal Dante Vega pidió el primer juicio en ausencia del país para un ex militar prófugo

Fiscal Dante Vega en inspección al D 2 centro clandestino de detención.jpg Dante Vega, fiscal federal. Axel Lloret

Juicio en ausencia para un ex militar prófugo

De acuerdo al planteo presentado por Dante Vega y su colega Francisco Maldonado ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, el ex militar Malatto escapó a Italia cuando la fiscalía lo envió a juicio en 2011 junto a otros 7 imputados por crímenes de lesa humanidad de la época de la dictadura militar.

De acuerdo al informe publicado por el sitio en internet fiscales.gob.ar, se pidió el juicio en ausencia del ex teniente porque los demás imputados en el caso fueron juzgados entre el 7 de noviembre de 2011 y el 4 de julio de 2013.

Malatto, de acuerdo a la acusación fiscal, deberá ir a juicio por una batería de hechos considerados de lesa humanidad en perjuicio de 32 personas.

Los delitos de lesa humanidad en la causa

De acuerdo al expediente han sido calificados penalmente como 1) privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, y por mediar violencia y amenazas, en concurso ideal con 2) violación de domicilio e imposición de tormentos agravados por haber sido impuestos por funcionarios públicos a los presos que guardaban, como también por su duración de más de 1 mes.

Cuando en 2011 el abogado defensor de Carlos Malatto informó a la Justicia Federal de San Juan que éste se había radicado en Italia, desde la magistratura se lo declaró en rebeldía y se ordenó la captura internacional para que fuera traído al país. Sin embargo, la medida judicial no prosperó.

Entre otros argumentos expuestos en el Tribunal Oral Federal, el fiscal Dante Vega señaló que el juicio en ausencia para el imputado ex militar Malatto es procedente porque, tal como indica la ley, "conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentó, no respondió, no acató y eludió los requerimientos de la autoridad judicial" y porque -habiendo pasado más de 4 meses de ordenada la captura internacional- "no ha sido puesto a disposición de la Justicia".