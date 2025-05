El extraño fallo por el que un empresario fue condenado por abuso sexual a su sobrino pero quedó libre

Alejandro Tarabelli empresario abuso sexual 2.jpg El empresario que fue condenado por el abuso sexual a su sobrino.

Los fundamentos en el caso de abuso sexual

Los jueces consideraron que estaba probado que el empresario tocó en sus partes íntimas a su sobrino, un hombre que hoy tiene 33 años y pasaba mucho tiempo en su domicilio -ver más abajo-. Esto se debe a que se trataron de hechos que "sorprendieron" a la víctima ya que no los pudo evitar debido a su ceguera.

Sin embargo, los magistrados plantearon dudas respecto a si hubo consentimiento o no en el abuso sexual con acceso carnal -sexo oral- que ocurrió meses después. En detalle, fallaron que "el hecho exigió aquí de un comportamiento activo por parte del acusado. En este caso, la víctima no se vio sorprendida por la acción intempestiva de Alejandro Tarabelli, sino que asintió a la realización del acto de contenido sexual a petición de él, aún cuando en su esfera interna no consintiera la acción".

La Fiscalía de Delitos Sexuales, en su alegato, sostuvo que relato del denunciante fue "sincero y creíble" y que su consentimiento estuvo "viciado o condicionado por circunstancias personales y el rol que ocupaba el imputado en su vida". De hecho, había pedido 7 años de condena contra el empresario.

En tanto que los abogados defensores habían considerado que la denuncia por abuso sexual fue armada en venganza porque el hombre encontró a su sobrino navegando en páginas de pornografía homosexual. En segundo término, justamente planteó la absolución por la duda sobre si hubo consentimiento o no.

Polo Judicial.jpeg El caso de abuso sexual fue resuelto en el Polo Judicial Penal.

Abuso sexual en Chacras de Coria

El expediente judicial nació en julio de 2021 cuando una mujer se presentó en una comisaría. La denunciante explicó que su hijo, que hoy tiene 32 años, le confesó que había sufrido un abuso sexual por parte del empresario. La víctima dijo que solía quedarse en casa de sus tíos ya que, junto a sus primos, lo ayudaban a desenvolverse de mejor forma ante su ceguera y afrontar sus estudios universitarios.

En octubre de 2020 y mayo de 2021 se quedó sólo con su tío en el domicilio ubicado en Chacras de Coria. El hombre lo abordó, le tocó sus partes íntimas y le refirió frases como "¿cuántas veces te masturbás al día?", "no tengás prejuicios" o "¿qué pasa con ese aparato?".

Según la denuncia, no sólo se trató de tocamientos sino que también hubo abuso sexual con acceso carnal vía oral. En su relato, el joven detalló que se negaba ante la actitud de su tío pero terminaba consintiendo porque "tenía miedo".