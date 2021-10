El día que estafaron con 300 mil dólares a Gil Pereg

Guillermo Ferreyra era el presidente del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Arquitectos. Un día Gil Pereg se presentó de remera, bermuda y ojotas para hacer una denuncia. "Le había pagado 300 mil dólares a un colega de apellido Pérez para hacer un proyecto de canchas de paddle y fútbol en el predio que había comprado en calle Roca", recordó el testigo durante el juicio por el doble crimen de las israelíes. "Nicolás -en referencia a Gil Pereg- vio que no avanzaba y fue a la Municipalidad. Se encontró con que no había ni siquiera expediente porque no le habían otorgado la factibilidad", narró.