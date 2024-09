Declaró el padre de Diego Aliaga: "No he conocido a Walter Bento y no he dado coimas a nadie"

Mediante videoconferencia, Alfredo Aliaga brindó su declaración ante el Tribunal cerca del mediodía. El ex agente aduanero aseguró que "nunca he conocido ni he tenido a un metro de distancia al señor juez federal Walter Bento. Lo he conocido por los diarios pero jamás en mi vida he tenido una charla con él". En el mismo sentido, declaró que "tampoco he dado coimas a nadie en 50 años que he estado trabajando en la cordillera".

Walter Bento

El acusado graficó cómo cambió su vida desde que fue asesinado su hijo, Diego Aliaga -para la Fiscalía era la mano derecha de Walter Bento para gestionar los sobornos-: "No estoy psíquica ni físicamente en condiciones de hacerme cargo de esto. Hace 20 años éramos una familia feliz. Hoy en día hemos perdido a mi hijo. Desapareció y lo encontramos destruido meses después de buscarlo por todos lados. Desde esa época no he salid más de esta casa. He estado muerto en vida".