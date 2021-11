Declaró el asesino de la mujer de San Martín: "Se me escapó el tiro y me quedé shockeado"

Genaro Pantaleon Lucero.jpg Genaro Lucero es el autor del crimen en San Martín.

"Agarré a la mujer y la llevé para atrás. Le dije que no le iba a hacer nada y que me diera la plata. Agarré la plata del mostrador. El otro muchacho agarró la balanza", agregó. Pero en ese momento, Carina Rodríguez comenzó a gritar "y se me abalanzó. Yo la empujé. En una mano tenía el arma y sentí la explosión. Me quedó shockeado un rato, mirándola. Me subí al auto, me fui y de ahí no me acuerdo más nada".

Genaro Lucero cerró su testimonio entre lágrimas asegurando que "estoy arrepentido de lo que pasó. Lo lamento por esa familia. Sé que Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Le pido perdón a mi madre y a mis hijos".

ALEGATOS DE CLAUSURA, JUICIO POR JURADOS POR LA MUERTE DE CARINA RODRÍGUEZ

En el transcurso de la jornada, el jurado popular estará deliberando si el disparo fue intencional o accidental. En el caso de inclinarse por la tesis de la Fiscalía, Genaro Lucero será condenado a prisión perpetua por homicidio criminis causa -matar para ocultar otro delito, en este caso, el asalto-. De primar la versión de la defensa, recibirá una pena de entre 10 y 25 años de cárcel por homicidio en ocasión de robo.

Crimen en San Martín

El jueves 21 de noviembre de 2019, Carina Rodríguez se encontraba junto a su hija de 12 años atendiendo la verdulería Nico, ubicada en la intersección de Lima y Soler. En horas de la siesta, un grupo de delincuentes ingresaron para asaltar a la víctima. Cuando huían con algunos elementos -poco dinero en efectivo y una balanza-, la mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio y uno de los ladrones efectuó un disparo que impactó en su cabeza.

Minutos después, tres sospechosos fueron detenidos tras allanamientos que se realizaron en el barro Villa del Carmen, ubicado a 2 kilómetros del lugar del hecho.

Genaro Lucero (h), David Bravo Chaile y Gonzalo Bravo Corso pasaron por un juicio abreviado donde recibieron una sentencia de 14 años de prisión por homicidio en ocasión de robo.