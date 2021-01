La defensa no se quedó de brazos cruzados e insistió en el planteo ante la Suprema Corte de Justicia. La teoría la sostiene en un testigo que presenció el crimen en Las Heras, quien declaró que el baterista Adrián Morales empuñó un arma de fuego y le dijo al Andresito: "Te voy a matar si no me pagás lo que me debés". Por esto, el condenado trató de salvar su vida apuñalándolo.

La Suprema Corte de Justicia volvió a decirle que no. Por un lado, porque dudan de ese testigo ya que tiene algunas contradicciones y además es conocido del Andresito: iban a la secundaria juntos. Por otro, porque otra persona que presenció el ataque indicó que fue el victimario quien increpó a Adrián Morales. "No hablés giladas y andate", le dijo. Es que la investigación reconstruyó que la víctima fatal había acusado al Andresito de robarle un teléfono celular.

Por otro lado, esta persona nunca refirió a que el músico tenía un arma de fuego en su poder, desacreditando así toda excusa para demostrar una legítima defensa.

A mediados del año pasado -el fallo transcendió en los últimos días-, los ministros Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro confirmaron la condena a 14 años de prisión y le pusieron punto final al expediente que nació el 5 de febrero de 2019, el día del crimen en el barrio Estación Espejo.