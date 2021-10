Confirmaron la pena de 6 años para un ebrio al volante que mató a una joven y una niña

El fiscal de Tránsito Fernando Giunta sostuvo durante toda la investigación que se trató de un homicidio simple con dolo eventual, es decir, que Roberto Aucachi sabía que manejando ebrio al volante podía terminar con una consecuencia fatal y no hizo nada para evitarlo. Durante el juicio solicitó una pena de 16 años de cárcel. Al ser rechazada su postura en la sentencia, insistió ante la Suprema Corte de Justicia argumentando que no hubo responsabilidad de las víctimas en el accidente en Guaymallén ya que caminaban por la banquina y no por la calzada como estableció la jueza.

pedido de justicia por accidente guaymallen 2019 roberto aucachi 3.jpg Familiares de las víctimas del accidente en Guaymallén.

En tanto que el abogado defensor Diego Rozzi compartió con la magistrada que se trató de un homicidio culposo agravado pero también apeló solicitando una pena más cercana a escala mínima -3 años de prisión-. El letrado se basó en "el comportamiento arriesgado de las víctimas" y otros atenuantes como la edad de su cliente, que contaba con trabajo y con una familia.

Ni uno ni el otro. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia -José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo- confirmaron la sentencia en todos sus puntos, por lo que la discusión legal quedó agotada al menos a nivel provincial. Ahora restará definir si una de las partes insiste en su postura ante la Corte nacional.

nissan frontier roberto aucachi.jpg La camioneta en que circulaba ebrio al volante el autor del accidente en Guaymallén.

Ebrio al volante

En las últimas horas del 14 de enero de 2019, una camioneta Nissan Frontier atropelló a un contingente de 5 mujeres que caminaba a la vera de la lateral norte del Acceso Este, a metros del cruce con Tirasso. Gabriela Riquelme (21) y la pequeña Aimara Tejada (3) murieron en el lugar. El conductor alcoholizado intentó escapar del lugar. Terminó siendo encerrado por un policía retirado que circulaba en moto, a quien le dijo "dejame o te mato, yo también tengo familia". Roberto Aucachi quedó detenido y se probó que tenía 1,81 gramos de alcohol en sangre -más del triple de lo permitido-.