Condenaron a un policía que recibió drogas y dinero como coimas en un allanamiento

Móviles policiales,(11).jpeg El policía condenado no podrá ejercer nunca más su profesión porque fue inhabilitado de manera perpetua. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

En tanto que el Tribunal no compartió la teoría de la Fiscalía Federal respecto a los otros tres policías que participaron del allanamiento. De esta forma, terminaron absueltos y otorgando la libertad a los efectivos Emanuel Gallardo (29), Alfredo Cortez (36) y Gerardo Agosta (35).

Durante el juicio que comenzó en los últimos días de junio pasado, el estrado estuvo integrado por los magistrados Pablo Salinas, Roberto Naciff y Héctor Cortes. Mientras que la defensa de Vaquer estuvo a cargo de Enoc Ortiz, mientras que el resto de los uniformados estuvieron siendo asistidos legalmente por los abogados José Ignacio Espinoza, Ricardo Sánchez y Pablo Cazabán.

Coimas en Mendoza

El 24 de enero de 2023, una comitiva policial se dirigió hasta la zona de La Favorita, en el oeste de Ciudad, para realizar un allanamiento ordenado en una causa correccional. El grupo era liderado por el efectivo de Investigaciones Leonardo Vaquer, acompañado por sus colegas Emanuel Gallardo, Alfredo Cortez y Gerardo Agosta. En el domicilio vivía el empleado de seguridad privada Ariel Rivas, quien conocía a Vaquer porque habían jugado juntos al fútbol ocasionalmente.

En el domicilio encontraron efectivamente un arma de fuego, municiones, $95 mil en efectivo y restos de cocaína en media docena de envoltorios. Así quedó registrado en las fotos que sacaron los propios policías. Pero cuando llevaron los materiales secuestrados a la dependencia policial y en el acta que realizaron solamente figuraba el arma y las municiones.

La Fiscalía probó que Rivas le ofreció a Vaquer quedarse con la plata y la droga si no decía que la había encontrado en el allanamiento. Una de las pruebas importantes fue los chats que mantuvieron los otros efectivos donde evidenciaban que Vaquer había cometido una irregularidad. Uno de ellos advirtió que deberá haber llamado a policías de Narcotráfico, mientras que el otro contestó: “Le dije lo mismo. Es un bolu. Me dijo que no era mucho. No sé con quién habrá negociado”.